Çeşme turizmine batık müjdesi

İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 18 metre derinlikteki batığı, Çeşme’de su altı dalış sporunun geliştirilmesi için alternatif dalış alanı olarak kullanılmasına karar verdi. Bu karar dalış sektöründe büyük sevinç yarattı.

1956 yılında M/V Claus Grimbart ismiyle ilk seferine çıkan, adı daha sonra ‘Monem’ olarak değişen Suriye bandıralı kuru yük gemisi, 2004 yılında parçalanmak üzere Aliağa Limanı’na çekilirken Çeşme açıklarında fırtına nedeniyle battı. 14 yıl boyunca yapay resif görevi gören ve karagöz, akya sürüleri, sinarit, lipsoz gibi balık türlerine ve deniz canlılarına ev sahipliği yapan ve balık üreme alanına dönüşen batık gemi, muhteşem görüntüsüyle sualtı fotoğrafçılarının ve dalgıçların da en çok ziyaret ettiği dalış noktalarından biri oldu. 75 metre uzunluğundaki gemi, dalış tutkunları tarafından ‘Derindeki Demir Ev’ olarak da adlandırılıyor.

EGE’NİN CAZİBESİ ARTACAK

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Çeşme’nin en önemli batığı Monem’in sualtı dalış parkur alanı ilan edilmesinin, bölgenin cazibesini artıracağını söyledi.

Elbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucu her geçen gün dalış turizminde dünyanın gözde merkezlerinden biri haline geleceklerini belirterek Öztürk, şu bilgileri verdi: “Ege, dalış turizminde marka haline geliyor. TCSG 68 Sahil Güvenlik Gemisi Çeşme’de,deniz canlılarına ev sahipliği yapması, dalış turizmini canlandırması için batırıldı. Çeşme Yapay Resif Projesi kapsamında Monem batığının sualtı dalış parkur alanı ilan edilmesiyle dünyanın dört bir yanından tutkunlar Çeşme’ye gelecek. Ege’nin cazibesi artacak.”