Çivril’de festival heyecanı başladı
Denizli’nin Çivril İlçesi’nde bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali’ 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 4 gün sürecek festivalde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.
Festivalin ilk gününde Ali Kınık, sevenleriyle buluşacak. 31 Ağustos Cuma günü Gece Yolcuları, 1 Eylül Cumartesi günü Buray, 2 Eylül Pazar günü Hande Yener konseri verecek. Festivalde yerel halk oyunları ekibi ve mehteran takımı da gösteri sunacak. Renkli görüntülere sahne olan Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali’nde birbirinden farklı yarışmalarda katılımcılar hünerlerini sergileyecek
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