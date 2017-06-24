Çocuklar resimlerle konuşur

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Selime Şentürk Doğramacı ve yoğun katılımla gerçekleşen seminerde Çapan, çocuk gelişiminde doğru adımlar atılabilmesi için resimlerin iyi gözlemlenmesi gerektiğini söyledi. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleşen seminere öğretmenler yoğun ilgi gösterirken salon öğretmenlerin ilgisinden kaynaklı dolup taştı. Çocukların çizdikleri resimlerin mahkemelerde bile delil olarak kullanıldığını ifade eden Çapan, düzenli ve sürekli yapılan gözlem ve çizimlerle çocukların iç dünyasını anlamının mümkün olduğunu söyledi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gönüllülük esasına bağlı olarak düzenlenen seminere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde ilgin noktalara değinen Çapan öğretmenlerin beğenisini kazandı.”Normalden büyük ya da küçük çizilen figürlerin anlamları var.

Çocuklar saldırgan resimler çiziyorlarsa genelde özgüven problemleri ile karşılaşıyoruz. Çocukların sosyo-duygusal gelişimlerini tamamladıktan sonra zaten akademik başarı arkasından gelir.” Çapan, iletişim problemi yaşayan çocukların ise ağız çizimlerinde farklılıklar olduğunu ifade etti. Çocukların yaşadıkları taciz, şiddet gibi konuların ortaya çıkartılmasında yapılan resimlerin önemine de değinen Çapan bu konuda öğretmenlerden dikkatli olmasını istedi.