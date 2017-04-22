Çocuklar toprakla buluşuyor
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Temel Eğitim Geliştirme Şube Müdürü Selime Şentürk Doğramacı protokolde hazır bulundu.
İmza törenin de açıklama yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Topraktan uzaklaşan çocukları tekrar bahçeye, tarlaya, toprağa tanıştırma gayretinde olduklarını dile getirdi. Yahşi, “İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İzmir’in 760 bin öğrencisi adına İzmir Ticaret Borsasına teşekkür ediyoruz. Binaların, özellikle teknolojik gelişmelere paralel olarak beton yığınları arasında kalan öğrencilerimize; tohumu, fideyi, fidanı tarlayı bahçeyi toprağı çocuklarımızla buluşturmak için böyle güzel bir projeyi yapan İzmir Ticaret Borsası ile gerçekleştireceğiz”dedi. Projenin çıkış noktasının obezite olduğunu kaydeden Temel Eğitim Geliştirme Şube Müdürü Selime Şentürk Doğramacı, “Çocuklar doğayla iç içe olamadıkları için hiperaktivite ve obezite gibi rahatsızlıklar daha çok ve daha sık ortaya çıkıyor” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.