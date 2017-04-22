Çocuklar toprakla buluşuyor

İmza törenin de açıklama yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Topraktan uzaklaşan çocukları tekrar bahçeye, tarlaya, toprağa tanıştırma gayretinde olduklarını dile getirdi. Yahşi, “İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İzmir’in 760 bin öğrencisi adına İzmir Ticaret Borsasına teşekkür ediyoruz. Binaların, özellikle teknolojik gelişmelere paralel olarak beton yığınları arasında kalan öğrencilerimize; tohumu, fideyi, fidanı tarlayı bahçeyi toprağı çocuklarımızla buluşturmak için böyle güzel bir projeyi yapan İzmir Ticaret Borsası ile gerçekleştireceğiz”dedi. Projenin çıkış noktasının obezite olduğunu kaydeden Temel Eğitim Geliştirme Şube Müdürü Selime Şentürk Doğramacı, “Çocuklar doğayla iç içe olamadıkları için hiperaktivite ve obezite gibi rahatsızlıklar daha çok ve daha sık ortaya çıkıyor” dedi.