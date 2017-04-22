Dedeoğlu: Elif bizlere emanet

Elif’in rahatsızlığı konusunda bilgi alan Prof. Dr. Dedeoğlu, Elif Naz’ın tedavisi için Ege Üniversitesi olarak elinden gelen her türlü desteği vereceklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir ziyareti sırasında minik Elif’in durumuyla bizzat ilgilendiğini ve tedavisinin yapılmasını istediğini hatırlatan Prof. Dr. Dedeoğlu, “Elif kızımızın gözlerinde doğuştan katarakt rahatsızlığı var. Tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde yapılması için ne gerekiyorsa yapılacak. O bize şehidimizin emaneti. Güzel gözleri daha berrak görecek, ak elleri kalem tutacak, yazacak Elif Elif diye…” dedi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Rektör Vekili Prof. Dr. Dedeoğlu, anne Özgül Acar ile birlikte Elif Naz’ın tedavisine başlanması için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Afrashi tarafından ön muayenesi yapılan Elif Naz Acar’ın tedavi sürecine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam edilecek.