Denizli’de 2016’da 10 milyon fidan toprakla buluştu

Türkiye ortalamasında yüzde 28,6 olan ormanlık alan, İlimizde yüzde 48 gibi gözle görülür bir orana sahip. Her yıl milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğu Denizli’de, geride bıraktığımız yıl içinde 8.615 kg kızılçam, karaçam ve sedir tohumu ekimi yapıldı.

Bunların yanı sıra, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca; ‘5 Bin Köy 5 Bin Orman Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları’ eylem planı çerçevesinde 2016 yılında 19 köyde ceviz, badem, dut ve diğer meyveli türlerle de ağaçlandırmalar yapıldı. Ağaçlandırma çalışmaları bunlarla sınırlı kalmayarak, yol kenarı ağaçlandırmaları ile de devam etti. Bu eylem planı kapsamında Kaklık-Çivril bölünmüş yolunda 23,6 km, Serinhisar-Acıpayam yolunda da 11,52 km olmak üzere toplamda 35,12 km’de yol kenarı ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

Yaşanılabilir bir dünya için ağaçlandırma çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Vali Dr. Ahmet Altıparmak, bu kapsamda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nce önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi. Bölge Müdürlüğü tarafından İl genelinde 10 milyonun üzerinde fidan dikildiğini kaydeden Vali Altıparmak; “Sağlıklı bir dünyada yaşamak istiyorsak, ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bilinçsiz yakılan ateşler, sönmeden doğaya bırakılan sigara izmaritleri, pikniğin ardından arkamızda bıraktığımız köz’ler ve çöpler maalesef geleceğimizi de yakarak tehlikeye atıyor. İnsan vücudunun yetişkin ağaçların verdiği oksijene hayat boyu ihtiyacı var. Geleceğimiz olan çocuklarımıza kötü bir miras bırakmak istemiyorsak, yeşilliklerimize sahip çıkarak onları korumalıyız” şeklinde konuştu.

Fidan dikmenin ve ağaç yetiştirmenin sadece ilgili kurumun görevi olmadığını, herkesin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Vali Altıparmak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu konuda İlimiz; sahip olduğu ormanlık alan bakımından Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Bunu korumak ve daha da arttırmak için kentte yaşayan herkese çok büyük görevler düşüyor. İlgili Müdürlüğümüzce her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş. Ama bu konu sadece Devletimizin bir kurumuna ait değildir. Toplumumuzun tüm kesimleri üzerine düşen görevi yerine getirerek ormanlık alanlarına sahip çıkmalı ve gücü kapsamında doğaya bir fidan, bir ağaç kazandırmalıdır.”