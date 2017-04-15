Dikili’de vefa dalışı

Dikili halkı görev süresi boyunca ilçenin gelişmesi ve ilçe halkına daha iyi hizmetler sunulması için büyük uğraşlar veren merhum Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmı Sezgin’i unutmayacaklarını düzenlendikleri etkinliklerle ortaya koydu. Dikili Belediyesi öncülüğünde düzenlenen, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bir araya gelen dalgıçlar Emin Sezer, Yüksel Altuğ, Necip Alibasiç ve dalış amiri Tayfun Karataş, Dikili Kaymakamlığı görevini yürütürken 14 Şubat’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Nazmi Sezgin’in anısına Beylik Çeşmesi açıklarında ‘Vefa Dalışı’ gerçekleştirdi.

Merhum Mustafa Nazmi Sezgin’in eşi Nurcan Sezgin ile oğlu Gökhan Sezgin’in de katıldığı etkinlikte dalgıçlar merhum Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin’in büyük emekleri sonucunda 30 metre derinliğe batırılan SGH-51 No’lu Sahil Güvenlik Botu’na dalış gerçekleştirerek, dipte dev Türk Bayrağı açtı.

UNUTULMAYACAK

Etkinlikte konuşan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili’ye ve halkına büyük emekler vermiş güzel insan, saygıdeğer devlet adamı Mustafa Nazmi Sezgin’i anmak ve Dikili halkının onu asla unutmayacağını ifade edebilmek amacıyla böylesi bir etkinliği düzenlediklerini belirtti. Başkan Tosun, “Onunla çalışmak benim için büyük bir şerefti. O halkını, ilçemizi gerçek ve karşılıksız çok seven, halkının mutluluğu için gecesini gündüzüne katan çok kıymetli bir devlet adamıydı” dedi. Merhum Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin’in eşi Nurcan Sezgin de kendilerini ve ailesini çok onurlandıran, bir o kadar da duygulandıran böyle anlamlı, böyle vefa dolu bir etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ailesi teşekkür etti.