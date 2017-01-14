Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Doğal Yaşam’da ‘sıra dışı’ bir gün

İzmir'de uzun yıllardan sonra ilk kez görülen etkili kar yağışına en çok Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvanlar şaşırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükşehir Belediyesi’nin Sasalı’da kurduğu ve geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken parkın ‘sıcak iklime alışkın’  üyeleri, lapa lapa yağan karın altında uzun süre ne yapacağını şaşırdı. Kimisi temkinli adımlarla çevreyi kolaçan ederken, kimileri de tıpkı Lemur ailesi gibi toplu halde durmayı tercih etti. Karda yürümenin keyfine varanlar dışarıda kalırken, İzmir Doğal Yaşam Parkı Ailesi, İzmir için hiç de ‘doğal olmayan’ bir güne uyandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman polis, ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü

Kahraman polis, ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA