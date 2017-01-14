Doğal Yaşam’da ‘sıra dışı’ bir gün

Büyükşehir Belediyesi’nin Sasalı’da kurduğu ve geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken parkın ‘sıcak iklime alışkın’ üyeleri, lapa lapa yağan karın altında uzun süre ne yapacağını şaşırdı. Kimisi temkinli adımlarla çevreyi kolaçan ederken, kimileri de tıpkı Lemur ailesi gibi toplu halde durmayı tercih etti. Karda yürümenin keyfine varanlar dışarıda kalırken, İzmir Doğal Yaşam Parkı Ailesi, İzmir için hiç de ‘doğal olmayan’ bir güne uyandı.