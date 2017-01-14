Doğal Yaşam’da ‘sıra dışı’ bir gün
İzmir'de uzun yıllardan sonra ilk kez görülen etkili kar yağışına en çok Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvanlar şaşırdı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Sasalı’da kurduğu ve geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken parkın ‘sıcak iklime alışkın’ üyeleri, lapa lapa yağan karın altında uzun süre ne yapacağını şaşırdı. Kimisi temkinli adımlarla çevreyi kolaçan ederken, kimileri de tıpkı Lemur ailesi gibi toplu halde durmayı tercih etti. Karda yürümenin keyfine varanlar dışarıda kalırken, İzmir Doğal Yaşam Parkı Ailesi, İzmir için hiç de ‘doğal olmayan’ bir güne uyandı.
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