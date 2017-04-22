Dünyayı değiştirecek liderler geliyor

Buca'da kısa bir sürede, 10 bin metrekarelik inşaatı tamamlanan ve bin 500 öğrencilik kontenjanıyla eğitim sektörüne hızlı bir başlangıç yapan Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, Bornova’da 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak olan 800 öğrenci kapasiteli kampüsüyle eğitimden daha fazlasını vaat ediyor. Açık alan eğitimi, 3D laboratuarları, sanat ve müzik atölyeleri, vicdan ve sorumluluk bilincini geliştiren kümes dostları, bilim ve teknoloji atölyeleri, yüzme havuzu, cep ve konferans salonlarıyla dikkat çeken Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, “Bir anne dünyayı değiştirir, dünyayı değiştirecek liderler yetiştiriyoruz” sloganıyla yoluna devam ediyor.

“Her çocuk özeldir” yaklaşımından yola çıkarak öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimseyen Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, 2016-2017 eğitim öğretim sezonunda Buca’daki kampüsünde başladığı eğitim hayatında, açıldıktan sadece 6 ay sonra akademik ve sportif etkinliklerde Türkiye dereceleri elde ederek adından söz ettirdi.

YAŞAYARAK ÖĞRENME

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Deniz, akademik, sosyal içerikli eğitim ya da dil eğitiminin eşit öneme sahip olduğunu belirterek, öğrencileri hayata hazırlamak için yaparak ve yaşayarak öğrenme metodunu uyguladıklarını söyledi. Kurucu Ali Deniz, “Öğrencilere sadece beden eğitim derslerini değil, bilimsel ve teorik dediğimiz dersleri de açık alanda uygulatıyoruz.

Bornova’daki kampüsümüzde, çocuklarımızı 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tanışma sınavına bekliyoruz” dedi.