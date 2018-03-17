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‘E?’ fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu  

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde “E?” fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

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Serginin açılışına Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Alev Parsa, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zühal Özlem Sağlamtimur,  çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Hakkâri Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Yelmen’in fotoğraflarının yer aldığı sergi 10 Nisan’a kadar ziyarete açık kalacak.

SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI

Fotoğrafların İzmir’de çekildiğini, fotoğraf çekiminin üç senelik bir zaman dilimini kapsadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Yelmen “Yoğunlukla sokak fotoğrafçılığı üzerine çalışıyorum. Bireysel bakış açısının öne çıktığı tarzı benimsemeye çalışıyorum. Siyah beyaz çalışıyorum. Siyah beyazın gerçeküstücülüğe biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. İnsanlar renkli görüyor, siyah-beyaz görmüyor. Dolayısıyla siyah beyaz sunulan bir dünya, gerçeküstücülüğe kapı aralayan bir dünyadır. En basit şekilde bunu böyle elde edebildiğimi düşündüğüm için siyah beyaz çalışıyorum. Birazcık da nostalji özlemi var işin doğrusu” dedi.

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