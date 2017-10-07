Ege Çiftliği Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı

Kahvaltıya Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, Teknik Direktör Levent Devrim ile birlikte teknik heyet ve futbolcular katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’u yakından takip ettiklerini ve Manisalılar olarak başarılarıyla gururlandıklarını dile getiren Ege Çiftliği işletmecilerinden Serhat Çetin, “Biz de Manisalı bir esnaf olarak takımımızı misafir ederek teşekkür etmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün de büyük destek verdiği bu kulübün daha iyi yerlere geleceğine olan inancımız tam. Yönetim kurulumuz, hocalarımız ve futbolcu kardeşlerimizin bu birlik ve beraberliğinin devamıyla başarıların geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.