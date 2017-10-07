Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Ege Çiftliği Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğun en iddialı takımlarından olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’u, Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Ege Çiftliği’nin İşletmecileri Serhat, Muzaffer ve Mert Çetin kardeşlerin kahvaltıda ağırladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kahvaltıya Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, Teknik Direktör Levent Devrim ile birlikte teknik heyet ve futbolcular katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’u yakından takip ettiklerini ve Manisalılar olarak başarılarıyla gururlandıklarını dile getiren Ege Çiftliği işletmecilerinden Serhat Çetin, “Biz de Manisalı bir esnaf olarak takımımızı misafir ederek teşekkür etmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün de büyük destek verdiği bu kulübün daha iyi yerlere geleceğine olan inancımız tam. Yönetim kurulumuz, hocalarımız ve futbolcu kardeşlerimizin bu birlik ve beraberliğinin devamıyla başarıların geleceğine inanıyoruz” diye konuştu. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdlip’e operasyon başlatan ÖSO'ya Suriyelilerden tam destek

İdlip’e operasyon başlatan ÖSO'ya Suriyelilerden tam destek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA