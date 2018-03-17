Görevine dönmek için imkansız olanı başardı

Geçtiğimiz aylarda Başbakan Binali Yıldırım’ın Muğla’nın Fethiye ilçesindeki programında göreve giden Muğla İl Emniyet Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, başka bir araçla çarpışması sonucu ağır yaralandı. Sevk edildiği hastanede 6 gün yoğun bakımda kalan ve tekrar eskisi gibi ayağa kalkmasına imkan verilmeyen emniyet müdürü herkesi şaşırttı. Kaza sonrası sedyeyle geldiği termal tesiste kendisine mücadele etme sözü veren Bilen, görev aşkı ve yattığı odasının tavanında asılı Türk bayrağının verdiği güçle 4 ayda sağlığına kavuştu.

EMEKLİ OLACAKSIN

Kaza sonrası hastanedeki bir doktorun kendisine, “malulen emekli olacaksın, seni ihtiyaçlarını giderebilecek hale getirsek ne mutlu bize” sözlerini söylediğini belirten Bilen, bu sözlerin ümidini kırmak yerine kendini daha da çok kamçıladığını ve hep ayağa kalkma sözü verdiğini söyledi. İki omzu, iki dizi, bazı kaburga kemikleriyle kol ve bacaklarında kırıklar olan ve ameliyatlar sonucu 39 vida ve 2 protezle hayata tutunan, hareket kabiliyetini önemli ölçüde yitiren Bilen, İzmir Valiliği bünyesindeki Balçova Termal Tesislerinde tedaviye başladığını ifade ederek, “Fizik tedavi görmek için buraya geldim ve beni ayağa kaldırmayı başardılar. Bu tabi önce Allah’ın takdiri ve izniyle oldu çünkü ben hep dualara inanan bir insanım, Allah’ıma sığınmıştım. Milletimiz de hiç dualarını eksik etmedi. Türkiye’nin her yerinden ziyaretçilerim geldi. İçimdeki bayrak sevgisi, görev aşkı bunlarla birlikte dualar ve hocalarımın gayretiyle göreve bir an önce dönmek istiyorum” dedi.

BAYRAĞIMIZA BAKTIM

İçindeki görev aşkıyla kendisini her gün ayağa kalkmak için telkin ettiğini anlatan ve tekrar görevine dönmek için gün sayan Bilen, «15 yaşında polis kolejine girdim, devletimin ve milletimin verdiği vergilerle yemeğimi de yedim, üstüme başıma da bakıldı, tırnak makasına varıncaya kadar her şey verildi bize. Hep milletimiz sayesinde. Tedavi gördüğüm odamda iki tane Türk bayrağı var; biri küçük biri büyük. Hep duvara baktığım için gözüm hep o bayraktaydı. O bayrak da beni çok motive etti” şeklinde konuştu.