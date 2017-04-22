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Hindistan ile kazan-kazan dönemi başlayacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin her iki ülkeye de kazanç sağlayacak şekilde dengeye getirilmesiyle Asya’da ortak bir güç oluşturulabileceğini söyledi.

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Gökçüoğlu, “G20 içerisinde yer alan ve dünyanın 7. büyük ekonomisi olan bir ülke ile 17. büyük ekonomisi olan ülkenin birlikteliğinden doğacak gücü hepimiz tahmin edebiliriz” dedi.  

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