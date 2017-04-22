Hindistan ile kazan-kazan dönemi başlayacak Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin her iki ülkeye de kazanç sağlayacak şekilde dengeye getirilmesiyle Asya’da ortak bir güç oluşturulabileceğini söyledi.