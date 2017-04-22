İŞKUR’dan meslek liselilere seminer

Mesleki eğitime farkındalığın arttırılması ve tekstil sektörüne nitelikli mavi yakalı yetiştirilmesi amacıyla yola çıkılan, Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen, Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası ve Denizli İhracatçılar Birliğinin ortak olduğu ve Başarı Tekstil, Bez Tekstil ve Kaynak Tekstilin iştirakçi oldukları 2015 yılından bu yana devam eden ‘Üretimin Temel Taşı Mavi Yakalılar’ adlı GEKA Projesi faaliyetleri kapsamında İş Arama Becerileri ve Mesleki Eğitimin Önemi konulu seminerler verildi.

DENİZLİ TEKSTİL KENTİ

Seminere Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, İŞKUR Şube Müdürü Atilla Çakır ve İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Taner Beter, tekstilciler ve Okul Müdürü Fatma Yıldız Kıraç ile bölüm öğretmenleri katıldı.

Konuşmacılar, Denizli’nin bir tekstil kenti olduğu ve tekstil alanına yönelerek iş bulma ihtimalinin artırılmasının uygun olacağı konularına değindi.