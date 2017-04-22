İzmir 41. Turizm Haftası’nı kutluyor

Düzenlenen törende konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, ülke ekonomisi ve turizmi için İzmir’in çok önemli değerlere sahip olduğunun altını çizdi. Mehmet İşler, «Çok yakında bir ot festivali yaptık. İzmir’in bir değerini daha parlattık, 200 bine yakın ziyaretçi aldık» diye konuştu.

İzmir’in bir ot festivali gibi, Bayındır›da çiçek, Tire›de süt ve süt ürünleri festivali gibi etkinliklere ihtiyaç olduğunu vurgulayan İşler, İzmir›in turizmden daha çok pay alması için böylesine önemli etkinliklerin yapılmasının gerektiğini ifade etti. İşler, “Turizmciler olarak birkaç isteğimiz var. Birinci sırada bir Ege Uygarlıklar Müzesi’ne ihtiyacımız var, çok önemli bu. Deniz kenti İzmir’e bir marina istiyoruz” diye konuştu.

"ÖNEMLİ BÖLGEDEYİZ"

Seferihisar, Pamucak, Selçuk, Menderes kulvarında işletme belgeli ve yatırım belgeli 15 bin yatak bulunduğunu belirten Mehmet İşler, «İzmir’in 65 bin yatağı olduğunu düşünürsek hemen hemen yüzde 23 bini bu bölgede yer alıyor. Bu bölge turizmciler için İzmir ekonomisi için çok önemli bölge olarak kendini gösteriyor. Yörede 18 yatırım işletme belgeli tesis bulunuyor» dedi.

Turizmin gelişmesi için tanıtımın önemini vurgulayan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’in UNESCO Kültür Miras Listesi’ne giren Efes, Bergama gibi değerleri, burada Claros gibi bir değeri var. Bu değerin de UNESCO Miras listesine girmesi için ciddi çalışmalar yapılacağına inanıyoruz. Bundan sonrası için turizm çeşitliği İzmir’in zenginliğidir.”

SEKTÖR GELİŞİYOR

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ise ülkede hangi işi yaparsa yapsın, ister turizmci, ister esnaf, sanayici, tamamına hem genel hem yerel anlamda destek olmak gerektiğini vurguladı. Turizmcinin önünün açılması gerektiğini vurgulayan Soylu, “Yerel anlamda sektörün cebine para koyamayız. Turizmcinin odasını satabilmesi, gelen yerli yabancı turisti tekrar çağırması için, o ilçede bir şeyler olması, turistin oturup kalkabileceği, vakit geçireceği alanların yerel yöneticilerce sunulması gerekiyor” dedi.