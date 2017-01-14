İzmir Emniyeti’nde bayrak değişimi...

2 AY önce İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Aşkın, emniyet teşkilatında bir ilki gerçekleştirerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bir kadın polis müdürünü getirdi. Aşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Asayiş Şube Müdür yardımcısı Seda Öğretmen’i atadı. Bugüne kadar FETÖ, PKK, DEAŞ gibi örgütlere yönelik yaptıkları başarılı operasyonlarla birçok olayın önüne geçen İstihbarat Şubesi’nde de değişim yaşandı.

17-25 Aralık sonrası yaptıkları operasyonlarla, FETÖ’nün, başta Askeri Casusluk davası olmak üzere birçok kumpasını ortaya çıkaran, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce çok sayıda general ve subaya yönelik operasyon hazırlığında oldukları için darbeci subayların “Biz darbe yapmasak 600 tane subay gözaltına alınacak” diyerek darbe girişimini öne almasına neden olan ekipteki iki isimsiz kahraman da atama listesinde yer aldı.

FETÖ İLE ETKİN MÜCADELE

15 Temmuz gecesi, darbecilerin “sözde sıkıyönetim planı ve komutanlarını” gözaltına aldıkları darbeci subayın otomobilinde ele geçirerek ilk kez ortaya çıkaran ve tüm Türkiye’deki birimleri harekete geçiren ekibin içerisinde yer alan İstihbarat Şube Müdürü ile yardımcısı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na, diğer bir yardımcının ise Denizli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesine Şube müdürü olarak atandı. İstihbarat Daire Başkanlığına atanan İki müdürün, yeni görevlerinde, ülke çapında FETÖ ile mücadelede etkin rol alacakları belirtiliyor. FETÖ’nün “sözde başkent” olarak gördüğü İzmir ve çevre illerinde, darbe öncesi ve sonrasında onlarca operasyon yaparak örgütün kirli yüzünü ortaya çıkaran İzmir Emniyeti’nin isimsiz kahramanlarının çalıştığı İstihbarat Şubesi’nin, bu gayretiyle, yalnızca FETÖ’den 3 bin civarında şahıs gözaltına alındı ve bine yakını da tutuklandı. Eski Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın, 17-25 Aralık sonrası FETÖ’ye karşı başlattığı amansız mücadele, yeni Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve ekibi tarafından da hız kesmeden sürdürülüyor. İstihbarat, Organize, Mali Suçlar ile Terörle Mücadele şubelerinde, müdürlüklere, daha önce aynı ekipte yer alan şube müdür yardımcıları atandı. Emniyet yetkilileri, teröre, organize suçlara, uyuşturucuya karşı mücadelelerinin, aynı kararlılıkla ve ruhla aralıksız olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Yalnızca FETÖ’ye karşı değil, PKK, DHKP-C, MLKP ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı da mücadelesini aralıksız sürdüren İzmir Emniyeti, bu uğurda Polis Memuru Fethi Sekin’i de şehit verdi. Bu örgütlere yönelik birçok operasyon yürüten ve birçok kanlı eylemi ve bombalı saldırıyı yapılmadan önleyen İzmir Emniyeti, adliyeye yönelik düzenlenmek istenen saldırıyı da şehit polis Fethi Sekin ve silah arkadaşlarının kahramanca mücadelesiyle önledi. Terörle mücadele ederken bir yandan da kentteki uyuşturucu, organize suçlar, mali suçlar ve asayiş olaylarına yönelik mücadelesini de sürdüren İzmir Polisi, birçok olayı yaptığı operasyonlarla aydınlattı. Kentte, özellikle torbacı olarak bilinen sokaktaki uyuşturucu satıcılarına, terörü finanse eden kişilere, organize suç örgütlerine, siber suçlulara, gasp ve cinayet gibi asayiş olaylarına karşı da başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

KADINA ŞİDDETE GEÇİT YOK

Tayin ve atamaların bayrak değişimi olduğunu belirten İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, her türlü suça karşı mücadelelerinin, kararlılıkla, dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğinin altını çizdi. Asayiş Şube Müdürlüğünü kadın müdüre emanet eden Aşkın, kadın polislerin artık daha görünür ve aktif olacaklarını söyledi. Kendisi de FETÖ mağduru olan Aşkın, FETÖ’nün son üyesi adalete teslim edilene kadar mücadelenin süreceğini, diğer örgütlere yönelik de aralıksız mücadele ettiklerini kaydetti. Aşkın, özellikle çocuklara yönelik uyuşturucuyla mücadele ve kadına yönelik şiddete ise asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.