İzmir’de 784 okula beyaz bayrak Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar sertifikalarını İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin elinden aldı. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Salonunda düzenlenen sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Vargeloğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda okul kurum müdürü ile öğretmen katıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan 2016-2017 Eğitim öğretim yılı “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” Projeleri tanıtım ve ödül töreninde dört yüz yirmi dokuz okul beyaz bayrak sertifikası almaya hak kazandı.