İzmir’de 784 okula beyaz bayrak
Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar sertifikalarını İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin elinden aldı. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Salonunda düzenlenen sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Vargeloğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda okul kurum müdürü ile öğretmen katıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan 2016-2017 Eğitim öğretim yılı “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” Projeleri tanıtım ve ödül töreninde dört yüz yirmi dokuz okul beyaz bayrak sertifikası almaya hak kazandı.
784 OKULA SERTİFİKA
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi törende yapmış olduğu konuşmada, «Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın beden ve ruh sağlığının korunması, sağlıklı ve güzel ortamlarda eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi amacıyla okul sağlığı hizmetleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından protokol kapsamında ‹Beyaz Bayrak Projes’” yürütülüyor. Daha önce Beyaz Bayrak almış ve süresi devam eden Eğitim Kurumu Sayısı 310 idi. Bu okullarımızdan 39’unun süresi doldu. Geçen yıl 84 okulumuz Beyaz bayrak aldı. Bugün ise 429 okulumuza Beyaz Bayrak veriyoruz” dedi.
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