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İzmir’de HDP’den AK Parti’ye katılım

İzmir'de HDP’den istifa eden 50 kişi AK Parti’ye katıldı.

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Katılım dolayısıyla düzenlenen törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ülkenin birlik ve beraberliğine olan inançlarının sonsuza kadar devam edeceğini söyledi. AK Parti’nin vatandaşlara dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yaklaştığını vurgulayan Çankırı, “HDP’den gerçekleri görerek AK Parti’ye geçen kardeşlerimize bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da katılımlar nedeniyle mutluluk duyduğunu dile getirdi. 
 

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