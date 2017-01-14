İzmir’in hedef pazarı Polonya

Polonya’nın 1990 yılından beri istikrarlı bir ekonomik liberalizasyon politikası izlediğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2004 yılının Mayıs ayında Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan Polonya’nın, AB ülkelerine olan ihracatında yaşanan artışın ülkenin büyümesine büyük oranda katkıda bulunduğunu söyledi.

Polonya’nın 38 milyonluk nüfusu ile her geçen gün güçlenen istikrarlı ekonomiye sahip olduğunu anlatan Ünlütürk, “Polonya, istikrarlı ekonomisi ile dünya genelinde yaşanan krizlerden daha az etkilenmesi nedeniyle Avrupa’nın parlayan yıldızlarından biri. Bu nedenle de özellikle Avrupa’nın diğer ülkelerinden ciddi yatırımlar aldığını dikkatle izliyoruz. Polonya’ya Birliğimizden 2016 yılında gerçekleşen ihracat 153 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bu karşılıklı görüşmelerle söz konusu rakamı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

YILDIZI PARLAYACAK PAZAR

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2016 yılında 11 milyar dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Ünlütürk, “Rusya ve Kazakistan’la birlikte arasında gümrük birliği olan Belarus’a ve ayrıca son dönemde AB’den yoğun mali destek alan Ukrayna’ya komşu olması nedeniyle önemli bir transfer noktası olabilecek. Bu özellikleriyle Polonya’yı önümüzdeki yıllarda yıldızı parlayacak bir Pazar olarak görüyoruz” dedi.

KARŞILIKLI DESTEK

Swissotel Grand Efes’te düzenlenen “Hedef Pazar Polonya” isimli toplantıda konuşan Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Polonya’nın Orta Avrupa ve Doğu Avrupa’ya açılmak isteyen yatırımcılar için çok önemli bir konumda olduğunu, yabancı sermayeyi cezbeden avantajlar sunduklarını belirtti. Lang, “Polonya, kriz dönemlerinde yatırım yapılacak güvenli bir liman. Türk işadamlarını Polonya’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Türkiye ile Polonya arasında 600 yılı aşan siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkileri geliştirmek için uygun bir zemin hazırladığına işaret etti. Kocaoğlu, “İzmir’in ihraç ettiği kalemlerle, Polonya’nın ithal ettiği kalemlerin yüzde 90 oranında örtüştüğünü, birlikte çalışıp üreterek Polonya’nın güçlü olduğu pazarlarda Türk ürünlerinin, Türkiye’nin güçlü olduğu pazarlarda ise Polonya ürünlerinin girmesini sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.