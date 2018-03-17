Kent, karaciğer naklinde 1000’i devirdi

Karaciğer Nakli ekibi bu gurur ve mutluluğu hastalarla paylaşırken, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, “Bu sayı kolay erişilebilecek bir şey değil, devamlılığı ve iyi sonuçları gösteriyor. Sayıdan çok başarı önemli ki 2017’de sağ kalım oranlarımız yüzde 94’lere ulaştı. Hastalarımızın sağlıklarına kavuştuğunu görmekse en büyük ödül” dedi. Doç. Dr. Kılıç, ulaştıkları bin sayısının tıbbi istatistikler açısından da önemli bir sayı olduğunu söyledi. Türkiye’nin canlıdan karaciğer nakillerinde dünyada Güney Kore ve Hindistan ile birlikte en çok yapan ilk üç ülke içinde olduğunu belirten Doç. Dr. Kılıç, “Kent Hastanesi’nde İlk vakamızı bundan 8.5 yıl önce yaptık. Bu süreçte en küçük hastamız 15 günlük, en yaşlı hastamız 72 yaşındaydı. 2018 Mart başında 1000. naklimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.