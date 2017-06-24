Konak’ta bu yaz dolu dolu geçecek 

Konut Belediyesi’nin Kültür, Spor ile Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan yaz okullarında eğitimler iki ay sürecek. Ücretsiz yaz kurslarına 7-14 yaş aralığındaki çocuklar katılabiliyor. Kayıtların 30 Haziran’a kadar devam edeceği yaz okulları kapsamında Kültür Müdürlüğü bünyesinde açılacak kurslar Konak Belediyesi’nin Güzelyalı ve Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile Dario Moreno Sanat Merkezi ve Kadriye Mahallesi’nde bu yıl hizmete giren semt merkezinde verilecek. Kayıtlar ise Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi›nde yapılıyor.

Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü bünyesinde ise Yaz Okulları ‘Konak Çocuklarıyla Güzel’ projesi kapsamında düzenleniyor. Zeytinlik ile İsmet Paşa Semt Merkezleri’nde verilecek olan eğitimlerin kayıtları da bu merkezlerde yapılıyor.

EĞLENCELİ DERSLER BAŞLIYOR

Her geçen yıl bir öncekine göre verilen ders seçenekleri daha ilgi çekici hale gelirken, bu dönem de farklı branşlar dikkat çekiyor. Eğitimlerin Ramazan Bayramı sonrası başlayacağı Yaz Okulları’nda eğlenceli matematik, eğlenceli İngilizce, kısa film, drama, görsel sanatlar, ritim, farkındalık ile bu yıl ilk kez açılan ‘nasıl çalışır atölyesi’ yer alıyor.