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Kula, İrem Derici ile Efeler Ligi’ne ‘Merhaba’ dedi

2016-2017 sezonuTürkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde çıktığı 32 maçta 30 galibiyet alarak, voleybolun en üst ligi Efeler Ligi’ne yükselen Jeopark Kula Belediyespor, zaferini Kulalılar ile birlikte kutladı.

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Kula’ya tarihinde bir ilki yaşatan Jeopark Kula Belediyespor voleybol takımının sahneye davet edilmesiyle başlayan kutlamada, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sahneye çıkan sporcular, kupa coşkusunu Kulalılarla yaşadı. 

İREM DERİCİ COŞTURDU

Dillere dolanan şarkılarını Kulalılarla birlikte seslendiren İrem Derici, sahne performansı ve enerjisiyle Kulalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Derici, kendi albümünden şarkıların yanı sıra pop müziğin dillerden düşmeyen eserlerine de repertuvarında yer vererek, mekanı dolduranlarla şampiyonluğu kutladı.

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