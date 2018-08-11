Magnesia’dan heykel fışkırdı

Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi’ndeki Magnesia Antik Kenti’nde, Hellenistik-Roma Dönemi’nin önemli tapınaklarından Artemis’te, Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığındaki kazılarda 6 heykel bulundu. 2016 yılında bulunan benzer bir heykelle birlikte kazı sırasında çıkarılan heykel sayısı yaklaşık 50’ye yükseldi. 2 bin yıllık oldukları tahmin edilen yeni heykeller, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından tanıtıldı. Vali Köşger’e heykellerin bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği kazı alanında bilgi veren Magnesia Kazı Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl, “Son 6 altı heykelin tamamı aynı yerde bulundu. 2016 yılında aynı mekanın başka bir bölümünde bir heykel daha bulmuştuk. Toplamda bir mekanda 7 heykel oldu. Hepsi bir mekanda bulundu ama hepsinin o mekana ait olup olmadığını henüz bilmiyoruz” dedi.

SAYILARI 50’YE YAKIN

Prof. Dr. Bingöl, “Ancak İçlerinden bir tanesi kesin o mekana ait, çünkü kaidesi orada. İstanbul, İzmir ve Aydın müzelerinde Magnesia’dan çıkmış bu buluntularla birlikte neredeyse 50 kadar heykel olduğunu biliyoruz. Ve bunlar da son olmayacak. Çalıştığımız alanda daha çok heykelin bulunabileceğini bize açıkça gösteriyor” diye konuştu.

KAÇIRILANLAR GERİ GETİRİLECEK

Magnesia’dan çıkarılan 50 heykelden bazılarının yurt dışına kaçırılmış olduğuna dikkati çeken Vali Köşger ise, “Önemli kısmı Almanya ve Fransa’da. Almanya Bergama Müzesi ve Paris Louvre Müzesi’nde önemli parçalar sergileniyor. Magnesia Antik Kenti’nden çıkmış diğer bir sürü alanda olduğu gibi onları açacağımız müzede inşallah ilerde yer alması için şimdiden bir çalışma başlatılması gerektiğini değerlendiriyorum. İnşallah buradan kaçırılıp götürülmüş tarihi eserlerimizi de iadesini sağlamak için çalışma başlatmak lazım. O aşamaya da gelinecektir inşallah” ifadelerini kullandı.