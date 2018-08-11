Merkez Kütüphanesi ikinci kez genişletiliyor
Pamukkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında aynı anda daha fazla öğrenciye ders çalışma ve bilgiye erişim imkânı sunmak için kapasitesini yeniden arttırıyor.
Rektörlük Giriş katında iki blok halinde hizmet veren kütüphanenin aynı anda daha fazla sayıda öğrencinin daha modern bir ortamda ders çalışabilmesi adına, C Blok’ta yapılan yenileme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. 2016’da mevcut kapasitesi bin 279 metrekare alan ve 270 oturma kapasitesi bulunan kütüphane, geçen yıl bin 929 metrekareye ulaştırılarak oturma kapasitesini 430 kişiye çıkartmıştı. Kütüphane yeni yapılan genişletme ve yenileme çalışmaları sonrasında ise oturma kapasitesini 750 kişi daha artırarak toplam üç blokta, 3 bin 269 metrekarelik alanda, aynı anda bin 320 öğrenciye hizmet verebilecek.
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