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Motosikletlilere trafik eğitimi

Muğla jandarması, ‘Kaskımla güvendeyim’ projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik, kazalarının en aza indirilmesi için eğitim verdi.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, ‘Kaskımla güvendeyim’ projesi kapsamında, motosiklet sürücülerine eğitim verdi. Teorik ve uygulamalı eğitim sırasında, kask, eldiven, dizlik ve dirseklik kullanımının hayati önem taşıdığı vurgulandı. 

Sürücülere, motosikletlerinde teknik değişikliğe gidilerek gürültü çıkarmamaları, sürücü ile birlikte arka koltukta oturan yolcunun da kask takması gerektiği, ışık, fren gibi donanımlarının her zaman çalışır ve kullanılır durumda olmasının güvenli sürüşe ve trafik güvenliğine sağladığı faydalar anlatıldı. Uygulama esnasında yapılan hatalar da yerinde düzeltildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu faaliyetlerin her ay düzenli olarak sorumluluk bölgelerinde farklı yerlerde yapılarak motosiklet sürücülerinin bilinçlendirilmesinin sağlanacağını, verilen eğitimler ile meydana gelen kazalarının en aza indirilmesi hedeflendiğini söyledi. 

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