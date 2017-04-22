Öğrenci temsilcileri ikinci kez buluştu

Toplantıda öğrenci temsilcileri kendilerini tanıtarak, okullarında ve okul çevresinde yaşanan sorunları dile getirdi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, öğrencileri tek tek dinledi, ilçe emniyet müdürlerini telefonla arayarak sorunlara çözüm üretilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerin güvenliğiyle ilgili çok hassas olduklarını ifade etti. Okullarda her türlü önlemi almaya çalıştıklarını belirten Yahşi, şöyle konuştu: “Öğrencilerimizin kötü alışkanlıklara bulaşmasını istemiyoruz. Herhangi bir terör örgütünün ağına düşmesini istemiyoruz. Sizlerin zeki olduğunuzu biliyoruz.

Öğrenci gözüyle bakmak çok önemli. Bu sebeple sizlerin sorunlarınızı dile getirmeniz bizim için çok önemli. Devletin en üst sevideki görevlileri sizleri önemsiyor. Sizlere güveniyor. Anne ve babalarınız sizler için endişe duyuyor olabilir. Burada aldığınız değerli bilgileri okullarınızda arkadaşlarınızla ve ailelerinizle de paylaşın.’’

İl Emniyet Müdürü Aşkın da öğrencilere okullar ve çevresindeki önlemler hakkında bilgiler verdi. İzmir’de yaşayan vatandaşların güvenliği için 12 bin 500 polis memuru ile gece gündüz çalıştıklarını aktaran Aşkın, en çok uyuşturucu konusunda hassas olduğunu vurguladı. Göreve geldiği günden itibaren sokakta çalışan polis sayısında artış olduğuna işaret eden Aşkın,’’Çok büyük önlemler alıyoruz. Sadece bizim önlemlerimiz yeterli değil. Önce eğitim gerekli. Sizlerin de desteğinizle çok yol alacağımızı düşünüyorum. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Uyuşturucuyla mücadele için bana ‘10 yıl uyumayacaksın’ deseler inanın ben bu sorunu çözmek için uyumam’’ şeklinde konuştu.