Pamukkale’ye gelen turist artacak
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve ülkemizin önemli turizm merkezi Pamukkale’nin daha cazip hale gelerek turist sayısının artması için Vali Dr. Ahmet Altıparmak liderliğinde sürdürülen çalışmalar hızla devam ediyor.
Pamukkale ve Denizli’de turizmin geleceğiyle ilgili Vali Dr. Ahmet Altıparmak başkanlığında toplantı düzenlendi. Valilik Makam Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Dr. Ahmet Altıparmak, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Turgut, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Gülsüm Çelebi, Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurul Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile diğer ilgililer katıldı. Toplantıda, Pamukkale başta olmak üzere İlimiz turizminde ki son gelişmeler ve planlanan projeler masaya yatırıldı. İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama sürelerinin uzatılarak günübirlik konaklamanın dışına çıkarılmasının ele alındığı toplantıda, Vali Dr. Ahmet Altıparmak, Denizli turizminin canlandırılması için çalışmalara ara vermeden devam ettirilmesi talimatını verdi.
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