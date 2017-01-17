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Sağanak yağış Turgutlu'yu vurdu

Sağanak yağış Manisa'nın Turgutlu İlçesi’nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

  • MUAMMER BAŞKAN-MANİSA
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Dün akşamdan beri aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle  İzmir Ankara Karayolu  Çepnidere  ile Elbirler Kavşağı arasındaki karayolunun tek bölümünde trafiği olumsuz etkiliyor. Yüksek yerlerden gelen yağmur suları  kaldırımlardan akarak karayolunun bir bölümünü kapladı .Bazı işyerleri ile bir akaryakıt istasyonun bahçesini kapladı.
 
Elbirler sanayi Sitesi esnaflarından  Serkan Karatat  : “ Bizim sitenin yanındaki dağlardan gelen yağmur suları site içinde yollardan ana yo olan İzmir Ankara Karayoluna akıyor.Site içinde deyim yerindeyse araçlar yağmur suların içinde yüzecek.”
 
İzmir Turgutlu  ve Manisa –Turgutlu arasında  yağmur nedeniyle meydana gelem muhtelif trafik kazaları trafiğin aksamasına neden oluyor.

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