Sağanak yağış Turgutlu'yu vurdu

Dün akşamdan beri aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle İzmir Ankara Karayolu Çepnidere ile Elbirler Kavşağı arasındaki karayolunun tek bölümünde trafiği olumsuz etkiliyor. Yüksek yerlerden gelen yağmur suları kaldırımlardan akarak karayolunun bir bölümünü kapladı .Bazı işyerleri ile bir akaryakıt istasyonun bahçesini kapladı.

Elbirler sanayi Sitesi esnaflarından Serkan Karatat : “ Bizim sitenin yanındaki dağlardan gelen yağmur suları site içinde yollardan ana yo olan İzmir Ankara Karayoluna akıyor.Site içinde deyim yerindeyse araçlar yağmur suların içinde yüzecek.”

İzmir Turgutlu ve Manisa –Turgutlu arasında yağmur nedeniyle meydana gelem muhtelif trafik kazaları trafiğin aksamasına neden oluyor.