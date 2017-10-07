Sokak hayvanlarına büyükşehir desteği
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tören düzenlendi.
Törene katılan belediye başkanları, hayvanseverler, öğrenciler ve vatandaşlara 6 Milyon TL’ye malolan örnek tesis tanıtıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende tesis yetkilileri ve hayvanseverler tarafından bilgiler verildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını söyledi. Tesisin 6 milyon liraya mal olduğunu ve 20 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu bulunduğunu söyleyen Gürbüz, merkezin Türkiye’deki örnek projelerden olduğunu belirtti. Merkezde yıllık en az 5 bin hayvanın rehabilite edilmesinin hedeflendiğini kaydeden Gürbüz, sokak hayvanlarına yönelik yeni çalışmalarında önümüzdeki dönemlerde yapılacağını söyledi. Gürbüz katılımcılara Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un da selamını iletti.
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