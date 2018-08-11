Türk kirazı Çin yolunda

Dünya'nın en büyük kiraz ithalatçılarından Çin, Türkiye’den kiraz alımına izin verdi. Ancak, Türk kirazında Akdeniz meyve sineği riskini ortadan kaldırmak için 16 günlük soğuk zincir şartı getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Demirci İlçesi ve çevresinde Akdeniz meyve sineğinin olmadığını ortaya koymak üzere ‘Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi’ başlatıldı.

YENİ KAPILAR AÇACAK

Demirci’nin yüksek rakımda olması ve ağırlıklı olarak kiraz yetiştiriciliği yapıldığından diğer meyve türlerinin bulunmadığı bir bölge olması sebebiyle avantajlı olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi’nin Türk kirazının kalitesini ortaya koyacağını söyledi. Uçak, projenin ihracatta Çin başta olmak üzere yeni pazarların yolunu açacağını da dile getirdi. Uçak, “Bu proje başarıya ulaştığında Demirci çevresindeki birçok kiraz üretim bölgesi de ari alan statüsünde değerlendirilecek. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak projenin en büyük destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

UZAKDOĞU HEYECAN VERİYOR

Kiraz ihracatında Uzakdoğu ülkelerine ihracatı hedeflediklerini anlatan Uçak, “Uzakdoğu pazarı yükselen alım gücü ve kiraza olan büyük ilgileri nedeniyle Türk kiraz ihracatçılarına heyecan veren bir pazar konumunda. 2018 yılında 76 bin ton ihracat karşılığı 161 milyon dolarlık kiraz ihraç ettik. “Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi” ile Türk kirazının kaliteli ve sağlıklı olduğunu ortaya koyduğumuz takdirde Çin ve Uzakdoğu pazarı kiraz ihracat rakamlarımızı rahatlıkla ikiye katlayabileceğimiz bir potansiyeli barındırıyor. Turkish Cargo ile yakaladığımız sinerji ile de kiraz ihracatında uzak pazarları yakınlaştıracağız. Dünya sofralarını Türk kirazı tatlandıracak” diye konuştu.