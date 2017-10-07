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Üretim sektörüne Ege Üniversitesi’nden taze kan

İzmir Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (Ege MYO) 2016-2017 yılı 32. dönem mezunlarını düzenlenen törenle meslek yaşamına uğurladı.

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Toplam 517 gencin diploma aldığı, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Metin, Ege MYO Müdürü Prof. Dr. Şemsi Yazıcı öğretim üyeleri ve mezunların aileleri katıldı. Törende ilk olarak okul program birincileri sahneye davet edildi. Mezunları temsilen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ikincisi Hüseyin Alkan, Ege Üniversitesi andını birincilerle birlikte okudu. Ardından Hüseyin Alkan, Ege MYO Müdürü Prof. Dr. Şemsi Yazıcı ile birlikte mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Prof. Dr. Yazıcı, “Ege Meslek Yüksekokulu olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak olan nitelikli bireyleri Atatürk ve arkadaşlarının oluşturdukları Cumhuriyet değerleri ile bilim ve aklın önderliğinde en güncel bilgilerle donatmayı hedef alarak eğitim ve öğretimimizi 1984’ten beri sürdürmekteyiz. Bu yıl 517 öğrenci mezun oldu, dönem başında ise bin 800 yeni öğrenci kayıtlandı” dedi.
 

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