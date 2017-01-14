‘Ustaların Ustası’ Folkart Gallery’de

Sanatın farklı alanlarında eserler üreten ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun sergisine ‘Sevmek Güzel Meslek Reis’ ismi verildi.

‘Ustaların Ustası’ olarak anılan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yaşamının farklı dönemlerinden eserlerin sunulacağı sergi, 12 Mart’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Proje Direktörlüğü’nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir’in yaptığı serginin, Küratörlüğünü ise Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencileri İbrahim Örs ve Hanefi Yeter üstlendi. Eyüboğlu’nun hayatından kesitler sunan mektuplar, zarflar, fotoğraflar, özel eşyalar ve objelerin yanı sıra çeşitli sanat dallarında ürettiği eserleri de sergide görülebilecek. 200’e yakın eserin yer alacağı sergide, Eyüboğlu’nun, uğruna “Karadut” şiirini yazdığı Mari Gerekmezyan’ı resmettiği eserler de yer alıyor. Ermeni asıllı heykel sanatçısı Mari Gerekmezyan’ın yaptığı Bedri Rahmi Eyüboğlu büstü ise serginin en dikkat çekici eserlerinden birisi oldu. Sergide bir de 18 dakikalık kısa bir belgeselde izlenebiliyor. Sergi için özel hazırlanan albümde Doğan Hızlan, Hıfzı Topuz, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ara Güler, Aziz Nesin, İlhan Berk, Mehmet Pesen, Turan Erol, Yaşar Kemal, Ferid Edgü gibi önemli isimlerin Eyüboğlu’nu anlattıkları yazıları bulunuyor.

İLKLERİN RESMİ-İ GEÇİDİ

‘Türkiye’nin En Büyük Sanat Galerisi’ olma unvanı ile kapılarını açan Folkart Gallery’nin, bugüne kadar hepsi özel projelerden oluşan 6 çok önemli sergiye ev sahipliği yaptığını belirten Mesut Sancak, “Galerimiz, Picasso’dan Dali’ye, Rodin’den Abidin Dino’ya, Salgado’dan Robert Capa’ya kadar, çok değerli sanatçıların eserlerini sizlerle buluşturdu. Galerimizi bugüne dek 90 binin üzerinde insan ziyaret etti. Şimdi sıra Bedri Rahmi Eyüboğlu’nda. Bugün burada ‘Ustaların Ustası’ olarak nitelendirilen Eyüboğlu’nun eserlerine ev sahipliği yapıyoruz. Bedri Rahmi, ressam, şair ve yazar olarak, sanatın farklı dallarında çok değerli eserler üretti. Sergimizde Bedri Rahmi’nin, bu eserlerinin yanı sıra; hayatından kesitler bulacağınız mektuplar, fotoğraflar, özel eşyalar ve objeler de yer alıyor. Eyüboğlu’nun daha önce hiç sergilenmemiş bazı eserlerini, ilk kez İzmir’de sanatseverlerle buluşturuyoruz. Ülkemizin önemli koleksiyon sahiplerinin, bu sergide bize destek olması, bizler için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. Sağ olsunlar, bize onur verdiler” dedi.