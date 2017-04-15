‘Vatan yoksa matematik işe yaramaz’

İzmir İl Mili Eğitim Müdürlüğü ‘Mesleki Gelişim Akademisi’ etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ve eğitimciler bir araya geldi.

Tekin, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin hazır bulunduğu seminere İzmir’de görev yapan tüm okul yöneticileri de katıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi çalışmalar hakkında bilgi verirken, Mesleki Gelişim Akademisinin çalışmalarına destek vererek katılan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doçent Dr. Yusuf Tekin’e teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Ömer Yahşi şunları söyledi: “Ege’nin incisi İzmir, tarihi sorumluluklarını farkında olan bir şehir. Sizin hassasiyetinizle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın hiçbirinin terör örgütünün, bağımlılıkların eline düşmesine izin veriyoruz. Bizler bu ülkenin evlatlarını yetiştirirken bu ülkenin şarkısını söylüyoruz. Hiç bir hain saldırıya müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir öğrencimizin militan grupların eline düşmesine izin vermeyiz.”

AVRUPA ‘İLK’LERDE ARKAMIZDAN GELİYOR

Konak Sabancı Kültür Merkezi’nde eğitim yöneticileri ile buluşan Yusuf Tekin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurmuş olduğu mesleki gelişim akademisi kapsamında İzmir’de ki tüm eğitim yöneticileri ile bir araya gelen Tekin, ‘Türkiye de Demokrasi Serüveni, Darbeler ve 15 Temmuz’ konulu seminerinde demokrasi tarihine ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yaşanılanlara değindi. Demokrasi tarihinin, şu anda demokratik ülke dediğimiz ülkelerden önce bizim tarihimizde yer aldığına vurgu yapan Tekin, “Bizim için tek bir devlet vardır.

LİSELER TEMATİKLEŞİYOR

Halkın milli iradesi ve demokrasinin gücüdür diye vatan sevgisi, millet sevgisi olan nesil yetiştirmenin eğitimcilerin öncelikli görevi bildik. Biz eğitimcilerin öncellikli sorumluğu içinde vatan sevgisi olan demokrasisine, milletine bayrağına sahip çıkan nesiller yetiştirmek. Bir vatanınız yoksa çok iyi matematik öğretiyor olmanız bir işinize yaramaz. Önce vatanım diyen nesiller yetiştirmek en önemli ve en kutsal sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

Yeni Eğitim Öğretim yılında Meslek Liseleri ile ilgili önemli çalışmalar yapılacağının da bilgisini veren Tekin, “Üzerinde en çok çalıştığımız konulardan birisi Mesleki Eğitim. Staj ücretleri, süreli stajyerlik, sigortalılık, meslek hastalıkları, iş kazalarından korunma alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı olarak devasa adımlar attık. Spor Liseleri gibi Meslek Liselerimizi ve Güzel Sanatlar Liselerimizi de tematik lise haline getirmek için çalışıyoruz. İstanbul Futbol Spor Lisesi, Ankara Voleybol Spor Lisesi, Erzurum Kış Sporları Lisesi gibi alanında uzman yetiştiren tematik liselere ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.

EK DERS ÜCRETLERİNE 18 FARKLI ÇÖZÜM

EĞİTİMCİLERİN ek ders ücretlerine de değinen Tekin; ek ders ücretlerinde 18 adet çözüm bekleyen konunun olduğunu ve bir kısmının Maliye Bakanlığı ile görüşülerek çözüldüğünü söyledi. 1 Temmuz’dan itibaren okul ve kurumlarda uygulamaya başlanacak olan iş sağlığı ve güvenliği yasası ile ilgili olarak ta Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün okul ve kurumlara her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

“En iyi iletişim tarzı olan demokrasi milli irade kavramını bilen ülkesine sahip çıkan nesiller yetiştirmek zorundayız” diye seslendiği eğitimcilere Tekin, “Biz bir milyon kişilik bir aileyiz. İstersek aşamayacağımız hiçbir sorun yok. İzmir benim için ayrı bir yerde diyerek İzmirli eğitimcilere ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’ye vermiş oldukları emek için teşekkür ediyorum” dedi.