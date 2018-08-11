Yenilenebilir enerjiye 3 milyon Euro kaynak

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA), Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği ortaklığıyla yürüteceği programda, temiz enerji sektörüne ekipman ve çevre teknolojileri üretimi yapan firmaların desteklenmesi ve kentin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Yaklaşık 3 yıl sürecek program kapsamında kullanıcılara 3 milyon Euro’luk kaynak aktarılması planlanıyor. İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, programla yenilenebilir enerji üretiminde ulusal bir üs haline gelen İzmir’e çok ciddi katkı sağlanacağını söyledi. Yavuz, desteğin sadece firmalara değil, bu alanda çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarına da olumlu katkıları olacağını, programla enerji ekipmanları ve teknolojileri üretiminde ihtisaslaşmanın sağlanacağını dile getirdi.