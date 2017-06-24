Yetimlere bayramlıkları Eğitim-Bir-Sen’den

Kampanya kapsamında bağışçılar 100 TL karşılığında bir çocuğun kıyafet, erzak, kırtasiye ve oyuncak bedelini karşılayarak yüzlerce çocuğun bayram sevinci olurken, sadece İzmir’de 300 çocuk için bayramlık temin edildi. Kampanyayı değerlendiren Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, İHH İzmir Şubesi ile her yıl ‘Yetimlerin Bayramlıkları Bizden’ projesini yaptıklarını ifade etti.

‘YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER’

Geçen yıl yaklaşık 750 yetime yardım ettiklerini söyleyen Bina, “Bu yıl da bayram gününü yeni elbiseleriyle karşılasınlar diye yüzlerce yetim çocuğa bayramlık hediye ettik. Yüzlerindeki tebessüm olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan’ın 3. ve 4. haftası hafta boyu her gün yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar kendileri istedikleri gibi bayramlıklarını seçiyorlar.