Yunusemre'de gönül belediyeciliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gönül Belediyeciliği Seferberliği çağrısını 4 yıldır yerine getiren Yunusemre Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri, kırsal kalkınma hamleleri, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla takdir topluyor.
Son Büyükşehir Yasası’yla kurulan ilçelerden biri olan Yunusemre’de, kurucu Belediye Başkanı olan Dr. Mehmet Çerçi’nin siyasi deneyimi, yönetim anlayışı ile bugün pek çok köklü yerel yönetimin yapamadığı hizmetleri yapmanın haklı gururunu yaşanıyor. Çerçi’nin başkanlığında 4 yılda on binlerce vatandaşa ulaşan Yunusemre Belediyesi, dezavantajlı grupları da unutmuyor. Evde bakım hizmetleri ile düzenle olarak yaklaşık 500 engelli ve yaşlının kişisel bakım ve ev temizliğini yapan Yunusemre Belediyesi, 4 bin 456 ihtiyaç sahibi aileye de eşya yardımında bulundu. Yunusemre Belediyesi’nin 2016 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşların asgari ihtiyaçlarını alabilmesi için kurduğu Gıda Bankası’ndan her ay düzenli olarak 400 vatandaş alışveriş yapıyor.
87 mahallesinin 63’ü kırsal alandan oluşan ilçede üreticisini de unutmayan Yunusemre Belediyesi, başlattığı kırsal kalkınma hamlesiyle de çiftçisinin yanında oldu. Aşılama çalışmaları, fidan dağıtımı, alternatif ürün arayışıyla çiftçisinin ekonomik olarak gelişmesine imkân tanıyan Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda 82 bin 100 adet fidan dağıttı, 62 bin ağaca da 160 bin göz aşılama yapılmasını sağladı. Belediyenin desteği ile toplam16 dekar arazide organik bağcılık üretimine başlandı.
TALEPLER YERİNDE DİNLENİYOR
Vatandaşların ayağına giderek talep ve sıkıntılarını dinlemek, istekleri ilgili birimlere ileterek en kısa sürede çözülmesini sağlamak amacıyla çalışan Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ‘Sosyal Doku’ ekibi her gün ilçeyi karış karış geziyor. 8 ayda 30 bin vatandaşa ulaşan Yunusemre Belediyesi, toplumsal fayda odaklı bir anlayışla ihtiyaca cevap veren projeler üretiyor.
TAZİYE GELENEĞİ YAŞATILIYOR
Anadolu insanının günümüze kadar gelen taziye geleneği Taziye ve Kültür Evleri’nde yaşatılıyor. Yalnızca taziye evi olarak kullanılmayıp, mevlit, çeşitli kurs ve aktivitelerin yapılabileceği; geniş ve konforlu salonu, mutfağı, bahçesi, ihtiyaca cevap veren yapısıyla beğeni toplayan proje, birçok belediyeye örnek oluyor. Şu anda 3 mahallede bulunan Taziye ve Kültür Evleri’ne yenileri ekleniyor.
GELECEK NESİLLER İÇİN…
“Gelecek nesle güzel bir şehir bırakmak istiyoruz” diyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçenin sadece bugününü değil gelecek 50 yılını tasarladıklarını, bunu yaparken sosyal projeleri de ön planda tuttuklarını söyledi. Hizmet odaklı yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Çerçi; “Yunusemre Belediyesi, 2014 yılında kurulan bir belediye. Yunusemre, 240 bine yaklaşan nüfusuyla Manisa’nın hem en büyük hem de en fazla göç alan ilçesi. Sanayisi, üniversitesi, tarım alanlarıyla da hızla büyüyen bir kent. Göreve geldiğimizde büyük zorluklar yaşadık elbet. Ama 4 yıla baktığımızda geldiğimiz nokta bizleri mutlu ediyor” dedi. Çerçi, “Tüm bu projeleri yaparken yerli, milli, vatandaş odaklı hizmet anlayışını düstur edindik. Halkın talep ve isteklerini baz aldık. Sosyal sorumluluk projeleriyle onların gönüllerine dokunduk, yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bu şehirde herkes mutlu yaşasın. Tüm bu çalışmalarımızı yürütürken en büyük desteği hayırseverlerimizden aldık. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu projelerimizin devamı gelecek. Başkan’ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ilham alan şehircilik vizyonuyla hareket ediyoruz. ‘Gelecek nesiller için’ sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşımızın konforlu bir kentte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz” diye konuştu.
KADINLAR MESLEK SAHiBi OLDU
Belediye bünyesinde kurulan 11 Hanım Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda, 30 branşta 13 bin 460 kadının sosyal hayata katılmasına, meslek öğrenmesine imkân tanınıyor. İlçedeki kadınlar kurs görürken çocukları da uzman eğitmenler eşliğinde eğlenceli vakit geçiriyor. Dikiş nakıştan çocuk bakımına, bilgisayardan kuaförlüğe, el sanatlarından spora kadar birçok kursun verildiği Hanım Lokalleri’nin sayısı her geçen gün artıyor.
BU MUTLULUĞU ANLATMAYA KELiMELER YETMEZ
Yunusemre Belediyesi’nin Manisa’da konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 dairelik Akgedik Yunuskent Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2’nci etabında kura heyecanı yaşandı. 2 gün süren kura çekiminde hak sahipleri belirlendi. Ekranda ismini görüp gözyaşlarına boğulanlar, bu mutluluğunu sevdikleriyle paylaştı.
Manisa'da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi’nin bin 62 adet 3+1 ve 438 adet 2+1 konuttan oluşan 2’inci etabına yaklaşık 9 bin kişi başvurmuştu. Proje, Yunusemre Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirildi. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kura çekimine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile TOKİ Uzmanı Eray Hatipoğlu da katıldı.
DURMAK YOK YOLA DEVAM
Kura töreninin açılış konuşmasını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Göre geldiğimiz andan itibaren çalışmalarımıza başlayarak belirli bir mesafe kat ettik. Akgedik’te yeni bir şehir kuruyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. OSB’de şu anda 70 bin çalışanımız var. Bunların büyük bir kısmı ilçemizde yaşıyor. Bunun için Gürle’deki OSB Kent’te de 5 bin konut inşa etmeyi planlıyoruz. Amacımız evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapabilmek” dedi.
Çerçi, “Ne demiştik durmak yok, çalışmaya devam. Spordan kültüre daha birçok hizmet ve projelerle sizler için çalışıyoruz. İlçe genelinde 60’tan fazla noktada şantiyemiz var. Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da şehrin merkezini oluşturacağız” ifadelerini kulandı.
Yunusemre Belediyesi’nin 4 yıla büyük hizmetler sığdırdığını belirten Kaymakam Ahmet Erdoğdu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Akgedik’te güvenli, sağlıklı ve güzel konutlar yükseliyor. Yunusemre Belediyesi kendi görevi dışındaki hizmetlere de omuz veriyor. Belediyemizi kutluyorum. Yapılan hizmetleri pek çok köklü belediyeler yapamıyor. Belediyemiz 4 yıla çok güzel hizmetler sığdırdı. Konut en temel ihtiyaç. TOKİ bu konuda bir marka. Kendilerine hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”
Törene katılanlar ve eşi Melek Çerçi birlikte sahneye çıkan Başkan Mehmet Çerçi, kuraya tabi olmadan ev sahibi olan 21 vazife malulü ve şehit yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Akgedik Yunuskent Projesi’nin 119 bin metrekare alan üzerine kurulan ilk etabında 900 adet 2+1, 201 adet 3+1’den oluşan toplam bin 101 konut, 39 işyeri, bir cami, bin 90 araçlık otopark, çocuk oyun parkı, spor tesisleri, meydan ve kent parkı bulunuyor. İki kısım halinde inşa edilen 2’nci etapta ise bin 523 konut, 25 işyeri, bir cami, 12 derslikli ilkokul ve 12 derslikli ortaokul yer alıyor. Toplam 1 milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve birçok yatırım hayat bulacak.
Aşılama eğitimini tamamlayan çiftçilere sertifikaları dağıtıldı
Yuntdağı’nda kırsal kalkınma atağını sürdüren Yunusemre Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla İlyasçılar, Kozaklar, Akçaköy ve Süngüllü mahallelerinde 88 saatlik aşılama eğitimini tamamlayan üreticilere sertifikalarını törenle verdi. Akçaköy’de düzenlenen törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Ramiş Şiyak ve Mustafa Irmak, Meclis Üyesi Mustafa Gürler, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, teknik personel ve üreticiler katıldı.
MUHTARDAN TEŞEKKÜR
Törende konuşan Akçaköy Muhtarı Adil Kızıl, Yunusemre Belediyesi’nin destekleriyle bölgede tarımın geliştiğini, üreticilerin bilinçlendiğini dile getirdi. Başkan Çerçi nezdinde bu projelere katkıda bulunan herkese teşekkür eden Kızıl, “Yunusemre Belediyesi’nin kırsal kalkınma anlamında Yuntdağı mahallelerine çok büyük destekleri oldu. Yapılan aşılama eğitimleri de bize katkı sağladı. Allah Belediye Başkanı’mım Mehmet Çerçi ve emeği geçenlerden razı olsun” dedi.
ÜRETİCİLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de yaptığı konuşmada, 63 mahallesi Yuntdağı’nda bulunan Yunusemre’nin kırsal kalkınma hamlelerini sürdüreceğini söyledi. “Çiftçimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullanan Çerçi sözlerini şöyle tamamladı: “Kırsal bölgelerimize fidan dağıtımı yaptık, hayvancılığı geliştirmek amacıyla çalışmalarda bulunduk. İçme suyu göletleri, hayvan yıkama alanları yaptık. Aşılama çalışmaları gerçekleştirdik. Bu yıl yaklaşık 80 bin göz aşılama yaptık. Belediyemiz kuruluşundan itibaren yaklaşık 200 bin göz aşılama yapıldı. Kırsal mahallelerimizde tarım ve besiciliği geliştirmek, üreticimizin rahat yaşamasını istiyoruz. Beledimizin ve İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla İlyasçılar, Kozaklar, Akçaköy ve Süngüllü mahallelerinde yaşayan üreticilerimize meyve ağaçlarına, antep fıstığı aşılama konusunda eğitim verdik. Eğitimlerini tamamlayan üreticilerimize sertifikalarını aldı. Kendilerini kutluyorum. Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”
Cumhuriyet Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi
Haziran’da temeli atılan Cumhuriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun inşasında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, inşaat alanında incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak’ın da eşlik ettiği incelemede projenin mahallede büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini anlatan Başkan Çerçi, çalışmayı kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.
Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor
Yunusemre Belediyesi tarafından geçen ay Kaynak Mahallesi’nde açılan ve Manisa’da ilk olma özelliği taşıyan Millet Kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve Ege Bölgesi’nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, her yaş grubundan kitapseveri ağırlıyor. Millet Kıraathanesi aynı zamanda sınava hazırlanan öğrencilere de kaynak kütüphane hizmeti veriyor.
KİTAP BAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Açıldığı günden bu yana gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, başlattıkları kitap kampanyasının da devam ettiğini söyledi. Vatandaşı kitap bağışında bulunmaya davet eden Çerçi, “Millet Kıraathanesi her kesimden halkımızın hizmetinde Yetişkinlerimiz kitap okurken çocuklarımız hem kitap okuyor hem de sınavlara hazırlanıyor. Buraya bağışlanacak kitaplardan birçok insan faydalanacak” dedi.
EN BÜYÜK MÜDAVİMİ ÖĞRENCİLER
Millet Kıraathanesi’nde kitap okuyup test çözen öğrenciler de kendilerine bu imkanı tanıyan Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Zengin kaynakları, sakin ortamı dolayısıyla burada sınava hazırlanma imkanı bulduğunu söyleyen öğrencilerden Emin Özünlü, “Her geldiğimde kitap alıp okuyorum. Burası bizler için çok faydalı. Bu alan açıldıktan sonra evimize de yakın olduğundan dolayı bizler için çok iyi oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Başkan çerçi minik sporcularla buluştu
Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla açılan Yaz Spor Okulları’nda en fazla rağbet gören kursların başında futbol geliyor. 4-12 yaş arasında yaklaşık 500 çocuğun katıldığı kursta haftada 2 gün eğitim veriliyor. Yunusemre Belediyespor’un Muradiye Altyapı Tesisleri’ndeki kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, genç sporcularla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Çerçi, onlarla futbol oynadı. Çerçi, 13 dalda açılan Yaz Kursları’na yaklaşık 3 bin öğrencinin katıldığını ve gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Amaçlarının çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak olduğunu anlatan Başkan Çerçi, “En fazla rağbet gören kursumuz futbol. Yaklaşık 500 öğrencimiz burada spor yapıyor. Çocuklarımız, gruplar halinde haftanın 2 günü düzenlenen kurslarda futbol öğreniyor. Çocuklarımızın sağlıklı yetişmesinde sporun önemi büyük. Onların sevdiği yeteneği olduğu spor dallarına teşvik etmek istiyoruz. Bu anlamda aldığımız geri dönüşler bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.
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