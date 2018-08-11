Yunusemre'de gönül belediyeciliği

Son Büyükşehir Yasası’yla kurulan ilçelerden biri olan Yunusemre’de, kurucu Belediye Başkanı olan Dr. Mehmet Çerçi’nin siyasi deneyimi, yönetim anlayışı ile bugün pek çok köklü yerel yönetimin yapamadığı hizmetleri yapmanın haklı gururunu yaşanıyor. Çerçi’nin başkanlığında 4 yılda on binlerce vatandaşa ulaşan Yunusemre Belediyesi, dezavantajlı grupları da unutmuyor. Evde bakım hizmetleri ile düzenle olarak yaklaşık 500 engelli ve yaşlının kişisel bakım ve ev temizliğini yapan Yunusemre Belediyesi, 4 bin 456 ihtiyaç sahibi aileye de eşya yardımında bulundu. Yunusemre Belediyesi’nin 2016 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşların asgari ihtiyaçlarını alabilmesi için kurduğu Gıda Bankası’ndan her ay düzenli olarak 400 vatandaş alışveriş yapıyor.

87 mahallesinin 63’ü kırsal alandan oluşan ilçede üreticisini de unutmayan Yunusemre Belediyesi, başlattığı kırsal kalkınma hamlesiyle de çiftçisinin yanında oldu. Aşılama çalışmaları, fidan dağıtımı, alternatif ürün arayışıyla çiftçisinin ekonomik olarak gelişmesine imkân tanıyan Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda 82 bin 100 adet fidan dağıttı, 62 bin ağaca da 160 bin göz aşılama yapılmasını sağladı. Belediyenin desteği ile toplam16 dekar arazide organik bağcılık üretimine başlandı.

TALEPLER YERİNDE DİNLENİYOR

Vatandaşların ayağına giderek talep ve sıkıntılarını dinlemek, istekleri ilgili birimlere ileterek en kısa sürede çözülmesini sağlamak amacıyla çalışan Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ‘Sosyal Doku’ ekibi her gün ilçeyi karış karış geziyor. 8 ayda 30 bin vatandaşa ulaşan Yunusemre Belediyesi, toplumsal fayda odaklı bir anlayışla ihtiyaca cevap veren projeler üretiyor.

TAZİYE GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Anadolu insanının günümüze kadar gelen taziye geleneği Taziye ve Kültür Evleri’nde yaşatılıyor. Yalnızca taziye evi olarak kullanılmayıp, mevlit, çeşitli kurs ve aktivitelerin yapılabileceği; geniş ve konforlu salonu, mutfağı, bahçesi, ihtiyaca cevap veren yapısıyla beğeni toplayan proje, birçok belediyeye örnek oluyor. Şu anda 3 mahallede bulunan Taziye ve Kültür Evleri’ne yenileri ekleniyor.

GELECEK NESİLLER İÇİN…

“Gelecek nesle güzel bir şehir bırakmak istiyoruz” diyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçenin sadece bugününü değil gelecek 50 yılını tasarladıklarını, bunu yaparken sosyal projeleri de ön planda tuttuklarını söyledi. Hizmet odaklı yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Çerçi; “Yunusemre Belediyesi, 2014 yılında kurulan bir belediye. Yunusemre, 240 bine yaklaşan nüfusuyla Manisa’nın hem en büyük hem de en fazla göç alan ilçesi. Sanayisi, üniversitesi, tarım alanlarıyla da hızla büyüyen bir kent. Göreve geldiğimizde büyük zorluklar yaşadık elbet. Ama 4 yıla baktığımızda geldiğimiz nokta bizleri mutlu ediyor” dedi. Çerçi, “Tüm bu projeleri yaparken yerli, milli, vatandaş odaklı hizmet anlayışını düstur edindik. Halkın talep ve isteklerini baz aldık. Sosyal sorumluluk projeleriyle onların gönüllerine dokunduk, yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bu şehirde herkes mutlu yaşasın. Tüm bu çalışmalarımızı yürütürken en büyük desteği hayırseverlerimizden aldık. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu projelerimizin devamı gelecek. Başkan’ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ilham alan şehircilik vizyonuyla hareket ediyoruz. ‘Gelecek nesiller için’ sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşımızın konforlu bir kentte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz” diye konuştu.