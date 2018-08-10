2018 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama osym.gov.tr’de

2018 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama osym.gov.tr’de! Devlet memuru olmak isteyen KPSS adayları sonuçları araştırıyor. Peki KPSS lisans sonuçları 2018 hangi tarihte belli olacak? KPSS sonuçları, sorular ve cevapların da yayımlanmasıyla birlikte vatandaşların araştırdığı konu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tamamlanmasından sonra sınav soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinde adayların erişimine sunuldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos 2018 cuma günü yine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

2018 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tamamlanmasından sonra sınav soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinde adayların erişimine sunuldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos 2018 cuma günü yine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?

Lisans mezunu adaylara yönelik yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim düzeyi yani lise mezunu vatandaşların memur olabilmek için ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına doğru çevrildi. ÖSYM’nin yayınladığı sınav program takvimine göre; Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı, 7 Ekim 2018 pazar günü yapılacak. Ortaöğretim yani Lise KPSS sınavı için adayların başvuruları 3 Temmuz 2018 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yapıldı.

Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise sınavdan 1 ay sonra 8 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. KPSS Sonuçları açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. KPSS Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yani sonuçlar yalnızca ÖSYM'nin sitesi üzerinden ilan edilecek.

DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

KPSS SINAVINA 2 milyonun üzerinde aday katıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, dün düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bugün iki oturumda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) toplam 2 milyon 63 bin 156 adayın katıldığını, sınavlarda 273 bin 893 görevlinin hazır bulunduğunu bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra bu hafta sonunda da büyük sınav organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yoğunluğa rağmen erişimi artırabilmek için mümkün olduğu kadar sınavları 81 ilde yapmaya çalıştıklarına değinen Özer, bu çerçevede 2018-DGS sınavını dün ilk kez 81 ilde 17 bin 301 salonda yaptıklarını, geçen yıl bu sınavın sadece 17 ilde düzenlenebildiğini hatırlattı.

Bugün 2018 KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'nın sabah oturumunda 60 bin 662 sınav salonunda yapıldığını, öğleden sonra 81 ilde 24 bin 1 salonda Eğitim Bilimleri sınavının yapıldığını belirten Özer, "Bu hafta sonu yapılan sınavlara toplam 2 milyon 63 bin 156 aday başvurdu. Hafta sonundaki tüm sınav oturumlarında toplam 273 bin 893 görevli hazır bulundu. Sınavlar, sorunsuz tamamlandı." dedi.

Özer, sınav koordinatörlerine, sınav görevlilerine ve emniyet görevlilerine teşekkür etti.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Genel kabul görmüş basit bir KPSS hesaplama sistemi var.

0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 + 40 = 75 puan olmalıydı. Ancak yapılan testler?n Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan oynamaktadır.

Kpss puan hesaplama motoru ile 2017 puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu yapacağınız hesaplama yalnızca p3 puanı için değildir.

Şüphesiz hesap konusunda en çok meraklı olanlar öğretmen adaylarıdır. Onbinlerce aday arasından öğretmen olmak isteyenler üç farklı oturuma girmektedirler. Lisans, eğitim bilimleri ve öabt testine giren adaylar atanmak için p121 puanına bakmaktadır.

Öte yandan KPSS Lisans Puanının nasıl hesaplandığını kısa bir şekilde formüle edecek olursak; 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan ekleyerek hesaplanmaktadır. Puan hesaplamasında en önemli koşul olan, ‘’standart sapma’’yı da kesinlikle ihmal etmemek gerekmektedir. Çünkü kabaca yapılan puan hesaplaması ile ÖSYM'nin açıkladığı KPSS puanı arasında +-5 puan oynayabilmektedir.

KPSS Nedir?

KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak personelleri belirlemek amacıyla yapılan birkaç sınavın genel adıdır. Bu sınavlar mezun olduğunuz bölümlere ve atanacağınız kadrolara göre üç gruba ayrılır. Bu gruplar:

KPSS B

KPSS A

KPSS C

KPSS Öğretmenlik

KPSS-B Nedir ?

KPSS-B sınavı bütün lisans mezunlarının girebildiği ve KPSS-A kadroları dışındaki bütün kadrolara giriş yapılabilen bir sınav türüdür. Bu sınav ÖSYM tarafından çift yıllarda (2012, 2014…) yapılmaktadır. Kadrolar için yapılacak yerleştirmelerde KPSS dışında herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmamaktadır fakat atama için bir takım şartlar aranmaktadır. Şartlar bu şekilde:

KPSS3 puan türünden yeterli bir puan almış olmak.

Devlet Memurları 675 sayılı kanununun belirtilmiş şarlarına sahip olmak.

En az lisans düzeyinde üniversite veya buna denk yurtiçi veya yurtdışı 4 yıl süreli bir okul bitirmiş olmak.

Erkeklerde askerliği yapmış veya erteletmiş olmak.

Akıl sağlığı ve vücut sağlığı olarak çalışmasını engelleyecek özürlere sahip olmamak.

Zamanında istenen bilgi ve belgelerle birlikte başvuruda bulunmuş olmak.

KPSS-B grubunda KPSS3 puan türü için oturum Cumartesi günü sabahları yapılmaktadır. Bu oturumda Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları yapılır. Sınavda toplam 120 soru bulunur ve adaylara 120 dakika süre verilir. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının hesaplamaları ayrı ayrı yapılır yani standart sapma da her sınav için ayrı hesaplanır.

Genel Yetenek testi 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusundan oluşur.

Genel Kültür testi ise 30 Tarih, 18 Coğrafya, 12 Vatandaşlık sorusundan oluşur.

KPSS-A Nedir ?

Bu sınav KPSS-B’den farklı kadrolara sahiptir. Alım yapacak kamu kurum ve kuruluşları hangi fakülte mezunlarını kabul edeceğini ilanlarında belirtirler. Bu demek oluyor ki kadrolar her seferinde aynı bölüm mezunu adayları kabul etmeyebilir.

Genel olarak KPSS-A kadrolarına İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Mühendislik bölümlerinin mezunlarından alım yapılır.

KPSS-A sınavı her sene gerçekleştirilir ve sınava girecek adaylardan mezun olma şartı aranmaz fakat bir kadroya yerleşebilmeniz için mezun olma şartı aranır.

KPSS puanınız 2 sene geçerliliğini koruduğuna göre üniversitenin son yıllarında sınava girip mezun olduktan sonra kadrolara yerleşebilirsiniz.

KPSS-C Nedir ?

Bir diğer sınav türü olan KPSS-C lise ve dengi olan okullardan mezun olan adaylar içindir. Yerleştirmeler tıpkı KPSS-B gibi gerçekleştirilir. KPSS-C adaylarında da bir takım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar da KPSS-B’de ki gibi askerlik, sağlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa uyumluluk gibi şartlardır.

KPSS Öğretmenlik Nedir ?

Bu da adından anlaşılacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmen olabilmek için girilen sınavdır. Öğretmenlik sınavı MEB’e bağlı tüm eğitim kurumlarında hem sözleşmeli hemde kadro öğretmenlik yapacak tüm adayları kapsar.

Bu sınava üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar girebilir. Ayrıca öğretmenlik için KPSS dışında birde 120 sorudan oluşan Pedagojik Formasyon sınavı yapılır.