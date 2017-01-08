9 Ocak 2017 Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Okulların tatil edildiği iller ve ilçelerin hepsine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk ve kar yağışlı hava yurdumuzu etkilemeye devam ediyor. Bir süre daha devam edecek bu durum öğrenci ve velilerinin yaşadıkları şehir veya ilçelerde okulların tatil edilip edilmediğini merak etmesine yol açıyor. Biz de haberimizde sizler için Valiliklerden yapılan tatil açıklamalarını ve kar tatili olan şehir ve ilçeleri derledik.

9 OCAK 2017 PAZARTESİ OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER VE İLÇELER

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN ÖĞRENCİLERE TATİL MÜJDESİ İstanbul'daki öğrencilerin gözü kulağı cumadan beri Vali Vasip Şahin'deydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi. Bu açıklamayla yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi.

BURSA'DA OKULLAR 9 OCAK PAZARTESİ TATİL

Bursa Valiliği tarafından 9 Ocak Pazartesi okullar tatil edildi. İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:

Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 09 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.

TOKAT'TA YARIN 9 OCAK OKULLAR TATİL Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi. YALOVA'DA 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. BALIKESİR'İN 9 İLÇESİNDE OKULLAR YARIN TATİL Balıkesir'de, Bandırma ilçesinden sonra 8 ilçede daha olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Bandırma ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu. KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Kastamonu'da, kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim öğretime ara verilecek. Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı. Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. KIRKLARELİ'DE YARIN 9 OCAK OKULLAR TATİL Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi. Aşım, ''Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.'' dedi. Bu arada Valilikten yapılan yazılı açıklamada da kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANAKKALE'DE 9 OCAK PAZARTESİ TATİL OLAN YERLER Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede yarın, Gelibolu ilçesinde de yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi. Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. ZONGULDAK'TA OKULLAR 9 OCAK PAZARTESİ TATİL EDİLDİ Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi. Öte yandan Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, "Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.

KARADENİZ EREĞLİ'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLDİ Kdz. Ereğli'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldığını söyledi. İlçede, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. ALAPLI'DA OKULLAR 9 OCAK'TA TATİL EDİLDİ Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik okulların yarın (Pazartesi) bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.Cevat Çevik hava muhalefetine dikkat çektiği açıklamasında: "09/01/2017 Pazartesi, Alaplı ilçemizde hava muhalefeti nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 1 (Bir) gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize duyrulur" dedi. DÜZCE Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi il genelindeki okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin köy yollarında genişletme çalışması yürüteceği ifade edildi. KOCAELİ'DE YARIN 9 OCAK OKULLAR TATİL Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yarın il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi. EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi. Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi. Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi. YOZGAT Yozgat merkez ve 9 ilçede tüm okullarda yarın eğitime ara verildi. Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde okullar yarın tatil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de yarın idari izinli sayılacak. Yozgat'ta yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, yoğun kar yağışının sürdüğünü belirerek, 5 köy yolunun kapalı olduğunu, okulların da yarın tatil edildiğini söyledi. SAMSUN Samsun il genelindeki tüm okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile çalışanların da bir gün izinli sayılacağı kaydedildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada ise bölgede karın etkisini sürdüreceği belirtildi. Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde, kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Bağlantı yollarında biriken kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Canik Vadi yolunda bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip evlerine yürüyerek gitti. Bazı araçların da kaydığı görüldü. Birçok maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. TEKİRDAĞ'DA OKULLAR BİR GÜN TATİL Tekirdağ’da kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle ilçeleri de kapsayacak şekilde okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi. Öte yandan, Tekirdağ Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hamile ve engelli olan devlet memurlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. NEVŞEHİR'DE OKULLARA KAR TATİLİ Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar yarın tatil edildi. İZMİR İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kriz masası oluşturuldu, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. ADIYAMAN Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü, bu nedenle ilçe genelinde 9 Ocak Pazartesi eğitime ara verdiklerini söyledi. İlçeye bağlı 20 köy ile 18 mezranın yolunun ulaşımı kapandığını ifade eden Kaya, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını açmak için çalışma başlattığını ifade etti. SİVAS Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların bir gün tatil edilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli ilçelerindeki tüm okullarda, Gürün, Kangal ve Ulaş ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim verilenlerde yarın eğitim öğretim yapılmayacağı ifade edildi. KIRIKKALE Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi. KAYSERİ Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkisini iyi artıran kar ve beraberindeki tipi hayatı olumsuz etkiledi. Afşin, Elbistan, Göksun, Nurhak, Çağlayancerit ile Afşin ilçelerinde okullar yarın tatil edildi. NİĞDE Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar ile Özel Eğitim Okulları ve rehabilitasyon merkezleri 9 Ocak Pazartesi tatil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de yarın idari izinli sayılacak. BİLECİK Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretim yapılmayacak. Söğüt ve Yenipazar kaymakamlıkları, devam eden kar yağışı ve aşırı buzlanma dolayısıyla yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu ilçelerde kamuda görevli hamileler ile engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. ÇANKIRI Çankırı merkez ve 4 ilçede taşımalı sistemle eğitim verilen okullarda, beş ilçenin ise tamamında eğitim öğretime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orta, Ilgaz, Kurşunlu, Yapraklı ve Bayramören ilçelerinin tamamında, Çankırı merkez, Eldivan, Şabanözü, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. Öte yandan, il genelinde kar yağışı devam ediyor. ORDU Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verilmiştir." Açıklamada, Altınordu, Gülyalı, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi. KIRŞEHİR Kırşehir'de de aralıklarla devam eden kar yağışı, don olayı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle merkezde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Vali Necati Şentürk, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının özellikle köylerde ulaşımı olumsuz etkilediğini söyledi. Kar yağışı, buzlanma ve don olayı riskine karşı tedbir alındığını ifade eden Şentürk, merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okullarda yarın için eğitime ara verildiğini belirtti. Şentürk, ilçelerdeki okullarla ilgili kararları kaymakamlıklara bıraktıklarını vurgulayarak, merkezdeki diğer okullarla ilgili kararın kar yağışının seyrine göre değerlendirileceğini kaydetti. MANİSA Manisa'daki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın Gördes ilçesinde tamamen, 8 ilçede ise kısmi olarak ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın Gördes ilçesindeki okulların tatil edildiği belirtildi. Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak ara verildiğini kaydedilen açıklamada, bunun kapsamının, taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde ise okulların açık olacağı bildirildi. SİNOP Sinop'ta bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda 9 Ocak Pazartesi eğitime ara verildi. Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinde kamuda görevli hamileler ile engelliler yarın idari izinli sayılacak. ÇORUM Çorum il genelindeki tüm okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışının giderek etkisini artırması nedeniyle yapılan değerlendirme sonucu, il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Çorum'da daha önce alınan karar gereği üç ilçede okullar tatil edilmişti. AMASYA Amasya'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Vali Salih Işık yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Işık, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi. Engelli ve hamile memurların da yarın izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. AKSARAY Aksaray'da, kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kentte yoğun kar yağışının yaşandığını belirtti. Yağışın etkisini artırdığını aktaran Kartal, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 09 Ocak Pazartesi ara verildiğini kaydetti. SAKARYA Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. Coş, ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını kaydetti. Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 16 ilçede ulaşım sağlanamayan 74 grup yolundan 70'inin açıldığı, kapalı yollarda çalışmaların sürdüğü belirtildi. BOLU Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacağı bildirildi. Halk eğitim merkezlerinin de tatil edildiği kaydedilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı ifade edildi. BARTIN Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamında ve taşımalı eğitim verilen tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamı ile il genelinde tüm köylerde ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, il, ilçe ve belde merkezlerindeki durumun ilerleyen saatlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi. KONYA Konya merkez ve 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler ile özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Ayrıca, Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU