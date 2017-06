Açık Lise AÖL sınav yerleri açıklandı son dakika aol.meb.gov.tr AÖL Açık lise sınav yerleri sınav giriş belgesi alma ekranı haberimiz içerisinde sizlerle. Her sene tekrarlanan aöl sınavlarının üçüncüsü 1 Temmuz ve 2 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler bu sınavlara sınav giriş belgeleri ile gitmek zorundalar. AÖL açık lise sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır sınav giriş yeri nereden öğrenilir sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Açık lise sınavları üç oturum şeklinde düzenleniyor. Sınavlardan ilki 1 Temmuz’da saat 9.30’da, ikincisi aynı gün 14.30’da üçüncüsü ise 2 Temmuz’da saat 9.30’da gerçekleşecek. Sınava gireceğiniz her dersten 20’şer soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır.

0 x AÖL sınav yerleri açıklandı mı nasıl nereden öğrenilir? 1992 yılında açılan açık liselerin sınavları örgün eğitim veren okulların puanlama sistemi ile aynı şekilde yapılıyor. Güncel öğrenci sayısı resmi web sitesinde 797.921, mezun öğrencisi sayısı 2016-1 verilerine göre 15.417 olarak belirtilmiş. Açık lise üçüncü sınav tarihi 1 Temmuz ve 2 Temmuz olarak belirtildi. Sınavda öğrencilere girilen her dersten 20’şer soru soruluyor. Her bir sorunun değeri 5 puan. Bir dersten başarılı olabilmeniz için en az 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplarınız değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile yanlışların doğruları götürmesi diye bir uygulama yoktur. Açık lise sınav giriş belgesi alma sınav yerleri öğrenme nasıl nereden oluyor sorularının cevabı merakla araştırılıyor. AÖL sınav giriş yerleri açıklandı. MEB resmi sitesi üzerinden adaylara hangi okullarda sınavlara gireceklerini duyurdu. Haberimiz içerisinde bulunan linkler üzerinden sınav yerinizi sorgulayabilirsiniz. Açık lise ile ilgili merak edilenlerde haberimiz içerisinde sizlerle. Sınav günü yanınızda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgenizi (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden herhangi birini) bulundurunuz. Bunun yanında Öğrenci Kimlik Kartınızın da yanınızda bulunmasında yarar vardır. MEB GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Açık öğretim liselerinde okuyan öğrenciler heyecanla sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyorlar. 08-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları yaklaşıyor. 01-02 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3. dönem sınavlarının sınav giriş yerleri 28 Haziran'da açıklandı. Sınav Giriş Belgesinde il/ilçe/okul adı tanımlanmamışsa 0 312 4132162 no’ lu telefonu arayınız. Yurt Dışı Sınav Merkezlerindeki sınavlar Türkiye saati ile aynı olacak şekilde yapılacaktır. Yurt dışında sınava girecek öğrencilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. AÇIK LİSE SINAV OTURUMLARI I. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09.30 II. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14.00 III. Oturum 02 Temmuz 2017 Pazar 09.30 AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA AÖL öğrenci giriş ekranında öğrenci numarası ve şifre ili giriş yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada sol tarafta yer alan “Sınav Giriş Belgesi”‘ne tıklayın. Daha sonra açılan pencerede ‘Yazdır’ kısmına tıklayıp sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz. AÖL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Sınavlarda; Her dersten 20 soru sorulmaktadır, Her soru 4 seçeneklidir, Her doğru cevabın değeri 5 puandır, Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez). Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri. Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi. Kurşun kalem ve silgi. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM? Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz. AÖL MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR? Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir. Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.) "Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir. AÖL SINAVI NASIL YAPILIR? Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılacak. Her dersten 20 soru sorulacak. AÖL sınavında her soru 4 ve her doğru cevabın değeri 5 puan olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır. AÖL resmi sitesinden alınacak sınava giriş belgesi ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamalar dikkatlice okunmalıdır. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceği gerektiğini unutulmamalı. YORUMLAR 0

