Açık uçlu soru örnekleri MEB açıkladı! Açık uçlu soru nedir?

Açık uçlu sorular ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Açık uçlu soru nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni sistem ile ilgili ayrıntıları açıklamaya devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, Liseye geçiş için yeni sistemi anlattı ve artık açık uçlu soru sorulacağını açıkladı. Binali Yıldırım açıklamasında, “Sorular test değil. Sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sosyal bilgiler şunu anlat. Matematik şu problemi çöz. A şıkkı B şıkkı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak.” cümlelerine yer verdi. TEOG sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek 2017-2018 eğitim öğretim yılı, birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında açık uçlu sorular sorulacak. TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru cevaplayacak. En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları okuyacağı sınavda, puanlayıcılar değerlendirdiği sınavın hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek. Açık uçlu sorular ile ilgili merak edilen birçok bilgi haberimiz içerisinde sizlerle.

AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ

MEB odsgm.meb.gov.tr adresinden açık uçlu soru örneklerini yayımladı. Öğrenciler için tüm derslerden açık uçlu sınav soruları ve liseye girişte uygulancak yeni sınav sisteminde öğrencilerin kullanacakları cevap kağıdını yayınladı. Orada yer alan bir soru örneği aşağıdaki gibidir:

Örnek Soru 3 Kazanım : Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. Soru : Çocukluğumun yaz akşamlarında mahalledeki arkadaşlarla açık hava sinemasına giderdik. Bu cümledeki fiilin nesnesine göre çatısını gerekçesiyle yazınız. CEVAP: ......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Örnek Soru 2 Kazanım : Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Soru : Yazar ilk romanında oldukça başarılı bir iş çıkarmıştır. Duru ve akıcı anlatımıyla edebiyat dünyasına etkileyici bir giriş yapmıştır. Fakat bu roman daha çok, uzun öykü tanımına uygundur. Kahraman, anlatıcı, olay ve zaman gibi unsurlar uzun öyküde olduğu şekilde kurgulanmıştır. Bu metnin anlatım özelliklerini göz önünde bulundurarak türünü yazınız. CEVAP: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

AÇIK UÇLU SORU NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Açık uçlu sorular, ilk etapta (1.Dönem Sınavı) Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerine ait sınavlarda kullanılacaktır. Bu derslerin her birinde yer alan 20 sorunun 18 tanesi çoktan seçmeli, 2 tanesi ise açık uçlu sorulardan oluşacaktır.

Açık uçlu sorular, ölçme değerlendirme uzmanları tarafından oluşturulan belirtke tablosu çerçevesinde, ilgili test kitapçığı içerisinde uygun olan soru numarası ile yer alacaktır. Çoktan seçmeli soruların cevapları, önceki sınavlarda olduğu gibi optik cevap kâğıdı üzerine kodlanacaktır. Açık uçlu soruların cevapları da optik cevap kâğıdına yazılacaktır fakat bu cevaplama kodlama biçiminde olmayacaktır. Söz konusu soruların cevapları, cevap kâğıdı üzerinde ilgili soru için hazırlanan çerçeveli alana öğrenci tarafından kurşun kalemle okunaklı bir şekilde yazılacaktır.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesi, alanında deneyimli ve açık uçlu soruların değerlendirmesi konusunda eğitim almış öğretmenler tarafından yapılacaktır. Değerlendiriciler, öğrenci cevaplarını yapılandırılmış cevap anahtarına göre öğrenci kimlik bilgilerini görmeden nesnel yöntemlerle puanlayacaktır. Değerlendiriciler arası puan farkı oluşması, cevabın okunamaması gibi durumlarda öğrenci cevabı, üst değerlendiriciler tarafından tekrar değerlendirilecektir.

Öğrenci cevapları değerlendirilirken yazı güzelliği, harf eksikliği, imlâ veya noktalama yanlışlıkları göz önünde bulundurulmayacaktır. Ancak Türkçe dersinde doğrudan imlâ/noktalama sorusu soruluyor veya kelime/kavram farklılığı oluşuyor ise ayrı bir değerlendirme söz konusu olacaktır.

Öğrencilerimizi, velilerimizi ve tüm kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla genel ağ (internet) adresimizde (odsgm.meb.gov.tr) açık uçlu sorular ve yapılandırılmış cevap anahtarlarının örneklerini yayımlamış bulunmaktayız.

Kamuoyumuza saygılar sunar, öğrencilerimize başarılar dileriz...

BİNALİ YILDIRIM’DAN TEOG SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG sınavı ile ilgili olarak, "Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak" dedi.

TEOG sorusu üzerine Yıldırım, "TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. (Dershaneler olacak mı) Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır" dedi.

TEOG SONRASI ALTERNATİFLER

TEOG sonrası üzerinde çalışılan modellere değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"11 bin 57 okulumuz var. Çalışma yaptık, bir tanesi her lisenin kendi sınavını yapması. İsteyen okullar başka okulların sınav sonuçlarını kullanabilecek. Bu olabilir. Fakat bunun da sakıncaları var. Sınavların çakışmayacağı bir takvim bulabilmek hemen hemen imkansız. Çok fazla soru hazırlanacağı için hatalı soru ihtimali fazla.

Ölçme değerlendirme olmayan bir eğitim sistemi olmaz. Seviyeyi ölçmeden nasıl bileceksiniz. Bir soru bankası oluşturalım, soruları oradan siz seçin diyoruz. Yazılı olacak, klasik olacak, açık uçlu olacak. Sınavlar okullarda yapılacak. Sınavlar okullardaki yazılıların yerine geçecek. Ortaokul mezuniyet ortalamasına göre yerleştirilebilir.

Bir alternatif daha var. Bizim yaptığımız sınav sonucuna göre bir kısım öğrenciyi evine yakın okula gönderebiliriz. Yüzde 5 öğrenciye denk gelen liseler merkezi bir sınavla da yapılabilir. Merkezi sınavla yaparsak 1 milyon 200 bin kişi yerine 120 bin kişi girecek. Fen lisesi sınavına girebilmek için not ortalaması kriteri vardı. En başarılı 5-10'luk dilimde yer alan öğrencilerin girebileceği bir sistem de olabilir."

Üzerinde çalışılan modellerin hiçbirinde test olmayacağını anlatan Yılmaz, "Hiçbirinde test yok. Test kesinlikle öğrencinin ne öğrendiğini ölçmez. Üç alternatif üzerinde çalışıldı. Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Duyurabilirsin dendiğinde kamuoyuna duyuracağız."