AÖF final sınavı sonuçları Sınav sonucu sorgulama ekranı - Sisteme giriş, not hesaplama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 14-15 Ocak tarihinde yapıldı. Sınava 2 bin 242'si cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 869’u da engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 859 öğrenci katıldı. Sınavdan hemen sonra AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı ekampus.anadolu.edu.tr adresinden adayların erişimine sunuldu. Şimdi de yapılan son dakika açıklamasıyla final sınavları sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Final sınavı sonuçlarınıza aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. İşte, AÖF ders geçme notu kaç? AÖF not hesaplama nasıl yapılır sorularının cevabı.

AÖF'DE SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Bu konuda Anadolu Üniversitesinin belirlediği bir sistem ve yaptığı bir açıklama vardır. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde okuyan bir öğrencinin bu fakültede aldığı dersten başarılı geçmiş sayılması için gerekli şart için söylenen:

"Anadolu AÖF not ortalamasının -başarılı- sayılması için öğrencinin güz dönemi (1. dönem) derslerini başarılı şekilde vermiş olması gerekmektedir. Bunun ardından bahar dönemi (2. donem) sınavlarından aldığı notların 2.00 ve üzerinde not ortalaması vermesi beklenmektedir."

Örneğin vizeden 10 alan bir öğrenci finalde 80 alırsa 59 ortalama ile CB alacaktır. Ve AKTS hesaplamasında eğer 4 AKTS’lik bir ders alıyorsa o zaman 2,30*4 = 9,2 AKTS şeklinde hesaplanarak Mezun Olma Sistemine işlenecektir. Yeni ders geçme sistemi birçok anlamda yenilikler ve ara hesaplamalar içermektedir.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci sistemi üzerinden (https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx) sınav sonuçlarını sorgulayabilirler. Öğrencilerin sisteme e-posta veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle girmeleri gerekmektedir.

HER YANLIŞ CEVAPTA KAÇ PUAN GİDECEK?

Bu sistem doğrultusunda, dört yanlış bir doğruyu götürürken, 0.25 puan sistemi geliyor. Tek soruyu yanlış yapan öğrenci 0.25 puan doğru hanesinden düşecek.

Açıköğretim sınavları yönetmeliğinde meydana gelen değişiklerin ardından, yönetmeliğin yayına girdiği tarihten itibaren yanlış cevaplar doğru cevapları düşürecek. İşte Anadolu Üniversitesinin konuyla ilgili yapmış olduğu detaylı açıklama:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Anadolu Üniversitesi gerek temel öğrenme materyali olan kitaplarda gerekse destek materyali olarak https://ekampus.anadolu.edu.tr içinde yer alan kaynaklarda sürekli güncelleme yapmaktadır. Bu anlamda gelişen teknolojinin sunduğu bütün imkânlar seferber edilerek Türkiye'nin en büyük e-öğrenme platformu siz öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Öğrenci başarısının artırılması için sürdürülebilir projeler geliştirilmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin Açıköğretim bürolarından teslim aldıkları güncellenmiş kitaplar ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi dışında herhangi bir kaynaktan yararlanmamalarını önemle hatırlatırız. Kurum dışı kaynakların güncel olmayacağı ve mağduriyetlere neden olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

AÖF sınavlarında 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceği sisteme geçildiği için umutsuz olan bazı öğrenciler ise AÖF sonuçları açıklanmadan itiraz yolunu araştırmaya başladı. Öğrenciler, sınavın uygulaması, sorular ve sonuçlarla ilgili inceleme ve yeniden düzenleme talebiyle itirazda bulunabilecekler. Peki, AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılılr?

İtiraz, “Kılavuz”veya “Protokol”de belirtilen usule uygun olarak ve belirlenen süreler içinde yapılması halinde kurum tarafından dikkate alınacak. Usule uygun olmayan veya belirlenen süreler dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. Sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların itirazları ise dikkate alınmayacak.AÖF sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine AÖF itiraz dilekçesi yazarak veya [email protected] adresine dilekçeyi mail atarak itirazlarını tamamlayabilecekSınav itiraz dilekçesinde Ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu gibi bilgiler aktarılacak. Anadolu Üniversite tarafından konuyla ilgili geri dönüş yapılacaktır.

2016-2017 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ

AÖF sınavları için belirlenen tarihler, Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden duyuruldu. Sınav tarihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da iki oturumlu olarak gerçekleştirilecek. İşte 2016 AÖF sınav tarihleri.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017,

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017,

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017,

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017