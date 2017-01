AÖF final sınavı sonuçları Sınav sonucu sorgulama ekranı - Sisteme giriş, not hesaplama AÖF sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği AÖF güz dönemi sınavları belli oldu. Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını öğrenmek için anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden girip TC kimlik no ile sorgulama yapabilir, not hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz