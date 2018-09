AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır AÖF harç ücretleri ne kadar hangi bankaya yatırılacak? AÖF öğrencileri internetten AÖF kayıt yenileme harç ücretlerini araştırıyor. Peki bu sene harç ücreti ne kadar oldu? 2018 AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılacak? İşte tüm işlemler haberimizde yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilirler. Kayıt takvimi haberimizin devamında. Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman, 2018 AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri kaç gün sürecek son gün ne zaman? 2018-2019 AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt dönemi işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt takvimini duyurdu. Buna göre AÖF ikinci üniversite kayıtları 11 Eylül'de başladı, 21 Eylül'de sona erecek. Peki AÖF harç ücretleri ne kadar oldu, hangi bölümün harç ücreti kaç para oldu? İşte tüm merak edilenler star.com.tr’de…

AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 23 Şubat 2018 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt İle İlgili Ödemeler

Dönem Öğretim Gideri

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı

Bu kılavuz yayımlandığı tarihte, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine

Dair Bakanlar Kurulu Kararı henüz çıkmadığından ÖSYS ile kayıt yaptıracak adaylardan 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/3 maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açıköğretim kapsamında 3 bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir. Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığında farklılık olması halinde buna göre işlem yapılacaktır.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı İle Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapamazsınız.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir. Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir. Ziraat Bankasının şubelerinin içinden ödeme yapılmayacaktır.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıtları 11 Eylül'de başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklama. Bu duyuru 2018-2019 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.







Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;



Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki "Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.



İnternet Başvuru İşlemleri 11 Eylül 2018 Salı günü saat 09.00'da başlayıp, 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.



21 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.



Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.



İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.



Kayıt İşlemleri 11 Eylül 2018 Salı günü başlayıp, 20 Eylül 2018 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Mazeretli Kayıt İşlemleri 21 Eylül 2018 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır. 15 Eylül 2018 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.



Adaylar, 11 - 21 Eylül 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 21 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 21 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.



Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ



AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?





Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek.

Açıköğretim Fakültesi

Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş, uzaktan eğitim yöntemiyle öğrencilere hizmet veren, Anadolu Üniversitesi’nin bir fakültesidir. AÖF, üniversite okumak isteyipte, maddi zorluklar yüzünden okuyamayan ya da ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilere büyük kolaylık sağlayan bir sistemdir. Açıköğretim Fakültesi’nde devam zorunluluğu olmadığından, derslere girmeden sadece sınavlara girerek devam edebileceğiniz bir sistemdir.

Açıköğretim Fakültesi, tüm Türkiye’de hizmet veren bir sistem olmasının yanısıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diğer Türk Cumhuriyetleri ve Batı Avrupa’da ki Türk vatandaşlarına hizmet vermektedir.

Açıköğretim Fakültesi’nin İşleyişi Nasıldır?

AÖF’de dersler kitle iletişim araçları yoluyla işlenir. TRT Okul kanalında her gün 12 saat süreyle açıköğretim dersleriyle ilgili yayınlar yapılarak, öğrencilere çeşitli konularda bilgiler aktarılmaktadır. Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan ‘aof e-oğrenme’ sitesinde ve yüzlerce forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili bilgi verilmektedir. Hemen hemen her ilde AÖF bürosu bulunmaktadır. AÖF bu bürolar aracılığı ile öğrencilere her konuda bilgi verip, eğitim için gerekli olan bütün ders kitaplarını da ücretsiz olarak temin etmektedir.

Açıköğretim sisteminin öğrencilere sağladığı ve pek bilinmeyen bir faydası da, AÖF öğrencileri için her ilde Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenmiş faklı üniversitelerde derslerin veriliyor olmasıdır. Yani öğrenciler örgün sistemdeki gibi yüz yüze eğitim olanağından faydalanabilirler.

AÖF öğrencileri her yıl vize, final ve bütünleme olmak üzere 3 sınava girmektedirler. Sınav sonucundaki başarı durumlarına göre bir üst sınıfa geçmeye hak kazanırlar. Fakat son yıllarda AÖF sınav sistemini değiştirerek kredili sisteme geçmiştir. Kredili sistem ise bahar ve güz dönemi olmak üzere 2 döneme ayrılır. Her dönemde bir vize ve bir de final sınavı yapılmaktadır. Kredili sistemde bütünleme sınavları kaldırılmıştır.

Açıköğretim Fakültesi’nin Diğer Üniversitelerden Farkı Var mıdır?

AÖF bünyesinde bulunan bütün bölümler, örgün eğitim veren diğer üniversitelerde ki bölümlerden hiçbir farkı yoktur. Bölümler birbirine denk olduğu gibi AÖF öğrencileri, diğer üniversite öğrencilerinin yararlandığı tüm sosyal haklardan yaralanabilmektedirler. Aradaki tek fark okula devam zorunluluğunun bulunmamasıdır.

Açıköğretim Fakültesine Nasıl Girilir?

Açıköğretim fakültesine girebilmenin ilk koşulu, üniversite sınavına girmiş olmaktır. Sınava girip baraj puanını aşmanız durumunda AÖF kayıt yaptırma hakkı kazanmış olursunuz. AÖF’nde ki bazı bölümler kontenjansız bölümlerdir. Yani barajı geçen her öğrenci girebilir. Fakat bazı bölümlerde ise kontenjan sınırı vardır. Baraj puanının biraz daha üstünde bir puan alan öğrenciler girebilir. Ayrıca AÖF, herhangi bir örgün üniversitede okuyup mezun olmuş adaylar içinde ikinci bir üniversite imkanı sunmaktadır. Yani üniversite sınavına girmeden ikinci bir üniversite okuyabilirsiniz. Bunun için sınavsız ikinci üniversite kayıt zamanını takip edip beklemeniz gerekmektedir. Konuyla ilgili ayrıntıları ve tarihleri www.anadolu.edu.tr adresinden takip ederek öğrenebilirsiniz.

Her yıl binlerce öğrencinin tercih ettiği Açık Öğretim Fakültesi’ni tercih edenlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Hem çalışıp hem okumak zorunda olan kişiler için zamandan tasarruf sağladığı gibi dersleri de evden takip edip öğrenim görme şansı vermektedir.