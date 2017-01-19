AÖL açık lise ilk kayıt dönemi tarihleri açıklandı. Bu tarihleri sakın kaçırmayın! AÖL son dakika haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi resmi İnternet sitesi üzerinden Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt işlemlerinin başladığı duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt işlemleri 13 Ocak - 03 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için yapılması gerekenler ve kimlerin başvuruda bulunabileceği bilgileri haberimizde.

AÖL İLK KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI

Açıköğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler 2017’inin ilk sınavının sonuçlarını merakla beklerken yeni kayıt yaptıracakların beklediği haber geldi. MEB, resmi internet sitesi üzerinden Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Ana sayfada yapılan duyuruda; “Açık Öğretim Lisesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. Dönem ilk kayıt işlemleri 13 Ocak-03 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.” ifadesi kullanıldı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar. başvurabilir.

YENİ KAYIT YAPTIRACAK OLANLAR

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz. Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri 23 Ocak-03 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak.

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,

b) • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

c) • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir.

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin; İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

• İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir. Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

• Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,

• T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Ocak-08 Şubat 2017 tarihinde yapılacak.