Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmet veriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, "kütüphanelerin iyileştirmesi ve süresiz hizmet vermesi" talimatından sonra Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kütüphane, tarihi geçmişi, kitap sayısı, koleksiyonları ve derleme kütüphanesi ile araştırmacı ve okuyuculardan yoğun talep görüyor.

Nisandan itibaren çalışma süresi arttırılarak 08.00-22.30'da hizmet vermeye başlayan kütüphane artık hiç kapanmayacak.

İlk milli kütüphane

Kütüphanede ayrıca Beyazıt konferansları, sergiler, yazar-okur buluşmaları, paneller ve açık oturumlar düzenlenecek.

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 94'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "6-8 Ekim Sayfaları: Manşetlerde İstanbul'un Kurtuluşu 6-8 Ekim 1923" sergisi de ziyarete açıldı.

Büyük bir kütüphaneye duyulan ihtiyacı ve bu doğrultudaki talepleri gören Sultan II. Abdülhamid'in girişimleriyle kurulan Kütüphane-i Umumi-i Osmani, bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi, ülkenin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk milli kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor.