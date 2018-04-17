EBA kurs başvurusu nasıl yapılır EBA kurs girişi kimler başvuru yapabilir?

EBA giriş nasıl yapılır, kursa kimler başvuruda bulabilir? EBA, farklı modüllerden oluşur. Ders kitaplarından dergilere, videolardan yarışmalara kadar birçok içerik öğrenciye sunulur. Öğrenciler EBA’ya giriş yaparak sunulan içeriklerden yararlanabilirler. Birinci dönemin ardından 18 Şubat’ta başvuruları sona eren ikinci dönem dersleri 3 Mart 2018’de başladı. EBA kurslarının yıl içerisindeki üçüncü dönemi yani yaz dönemi kursları da 2 Temmuz itibariyle başlayacak. EBA; video, dergi, kitap, doküman, ses ve yarışma modüllerinden oluşur. Kitap modülünde; derslere yardımcı kitapların e-Kitap ve PDF halleri bulunur. Video modülünde; öğrenci niteliklerine uygun olarak mesleki eğitim, rehberlik, belgesel ve kişisel gelişim videoları yer alır.

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA’ya giriş, eba.gov.tr internet sitesinden yapılır. Kullanıcılar giriş için; e-Okul bilgileri, Mebbis bilgileri, EBAKOD ve açıköğretim bilgilerini kullanılabilir. Giriş işlemi yapılmadan, sunulan içeriklerin tamamına erişim sağlanamaz. EBA giriş işlemi sonrasında kurslar için başvuru da yapılabilir.

KİMLER EBA’YA BAŞVURABİLİR?

EBA kurs başvurusu; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan resmi/özel ortaöğretim okulları, resmi/özel ortaokullar, özel okullar ve açık öğretim öğrencileri ile mezun durumunda bulunan öğrenciler tarafından yapılabilir. Örgün öğretim öğrencileri, okullarından şifrelerini alarak kurs için başvuru yapabilirler. Özel öğretim öğrencileri bulundukları ilçedeki kurs merkezinden e-Kurs şifresi alabilir ve başvurularını tamamlayabilirler. Açık öğretim öğrencileri ise e-Kurs şifrelerini halk eğitim merkezlerinden temin ederek kurs başvurularını yapabilirler.

EBA HANGİ MODÜLLERDEN OLUŞUR?

EBA; video, dergi, kitap, doküman, ses ve yarışma modüllerinden oluşur. Kitap modülünde; derslere yardımcı kitapların e-Kitap ve PDF halleri bulunur. Video modülünde; öğrenci niteliklerine uygun olarak mesleki eğitim, rehberlik, belgesel ve kişisel gelişim videoları yer alır. Haber modülünde ise; öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar, gerekli kontroller sonrasında yayınlanır.

EBA KURS BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

EBA kurs başvurusu; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan resmi/özel ortaöğretim okulları, resmi/özel ortaokullar, özel okullar ve açık öğretim öğrencileri ile mezun durumunda bulunan öğrenciler tarafından yapılabilir.

Örgün öğretim öğrencileri, okullarından şifrelerini alarak kurs için başvuru yapabilirler. Özel öğretim öğrencileri bulundukları ilçedeki kurs merkezinden e-Kurs şifresi alabilir ve başvurularını tamamlayabilirler. Açık öğretim öğrencileri ise e-Kurs şifrelerini halk eğitim merkezlerinden temin ederek kurs başvurularını yapabilirler.

2017-2018 EBA KURS TARİHLERİ

EBA kursları için ikinci dönem başvuruları 18 Şubat tarihinde sona erdi. İkinci dönem dersleri 3 Mart’ta başladı.. 2 Temmuz’da başlayacak yaz dönemi kurslarının başvuruları ise, 18-24 Haziran tarihleri arasında alınacak.

EBA kurslarında sınıf mevcudu 10’dan az ve 20’den de fazla olamaz. Öğrenci sayısının 20’yi geçmesi durumunda ikinci sınıf açılabilir. EBA kursu için tek sınıf mevcutsa, sınıfın kapasitesi de göz önüne alınarak sınıf mevcudu 25’e kadar çıkartılabilir.