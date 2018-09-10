Eğitim gönüllülerinin eli taşın altında
Yeni eğitim sistemini bulma konferansı, toplumun farklı kesimlerini buluşturdu. Katılımcılara teşekkür eden Bakan Selçuk, “Eğitim sadece eğitim değildir” dedi.
İstanbul’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ev sahipliğinde gerçekleşen 2023’e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi “Bulma Konferansı”na bilimden sanata, hukuktan medyaya, spordan iş dünyasına, sendikalardan düşünce kuruluşlarına kadar 21 farklı alandan 100’ün üzerinde eğitim gönüllüsü katıldı.
FARKLI ALANLAR
Konferansın açılış bölümünde konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, salonda çok farklı meslek gruplarından insanların bulunduğunu hatırlatarak, “Biz biraz araştırma için, sorgulama için, akıl için, kalp için buradayız. İyi ki buradasınız. Eğitim sadece eğitim değildir. Çünkü eğitim antropolojidir, nörobilimdir, biyolojidir, ilahiyattır, felsefedir” dedi. Salonda bulunanların iltifata ihtiyacı olmadığını ifade eden Selçuk, eğer katılımcı gruba bir isim verilmesi gerekirse “Bir şey yapma grubu” denilebileceğini söyledi.
BAKANDAN ÖZÇEKİM
Açılış konuşmasının ardından katılımcılar, farklı salonlarda akşam saatlerine kadar sürecek çalışma gruplarına ayrıldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “#Eğitim2023 Hep bir’likte çocuklarımız için özümüzü çektik” ifadelerini kullanarak, konferanstan özçekim paylaştı. Selçuk, bir diğer tweetinde ise “#Eğitim2023 Bulma Konferansına bizzat katılarak veya sosyal medyadan destek vererek çocuklarımız için daha iyi bir geleceğe imza atan eğitim dostlarına teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.
ÇOCUKLAR İÇİN GELDİLER
Konferansa aralarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak, iş insanı Ali Sabancı, Prof. Dr. Emrehan Halıcı, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, iş insanı Faruk Eczacıbaşı, Prof. Dr. Bilge Demirköz, Türkiye İzcilik Federasyonu’ndan Süheyla Subaşı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yazar Sinan Cihan, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ressam Zeynep Çilek, yazar Şermin Yaşar, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Erol Göka, Yönetmen Semih Kaplanoğlu, teknik direktör Hikmet Karaman, Prof. Dr. Tansu Yeğen, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
Okullaşma oranı yükseldi
MEB tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan “Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2017-2018” verileri açıklandı. Buna göre, geçen eğitim öğretim yılında örgün eğitimden 17 milyon 885 bin 248 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilerden, 14 milyon 946 bin 713’ü resmi, 1 milyon 351 bin 712’si özel, 1 milyon 586 bin 823’ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2016-2017 döneminde 989 bin 231 iken 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1 milyon 30 bin 130 oldu. Ortaöğretimde net okullaşma oranı, zorunlu eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-2013’de yüzde 70,06 iken yüzde 83,58’e yükseldi. Derslik sayısı ise 686 bin 800’e ulaştı.
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