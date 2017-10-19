KPSS 2018 ne zaman olacak? ÖSYM 2017 2018 sınav takvimi

KPSS ne zaman, KPSS 2018 ne zaman yapılacak sorularının cevapları merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı her sene ÖSYM son dakika açıklamasının ardından yapılıyor. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen vatandaşlar KPSS oturumlarından bir veya birkaçına başvuruyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin belirttiği tarihlerde gerçekleştiriliyor. Adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesine giriş yaparak başvurunun ilk adımını yaptıktan sonra, anlaşmalı bankalara sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlıyorlar. KPSS soruları girilen oturuma göre değişiklik gösteriyor. KPSS ücreti ne kadar? Konu ile ilgili henüz resmi bir duyuru yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene alan sınavlarına girecekler sınav başına 40 TL öderken, genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavlarına girenler iki sınav için ayrı ayrı 60 TL ödediler. 2018 yılında yapılacak sınavın ücretleri ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Geçen yıl Mayıs ayında yapılan KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018' de aynı zaman yapılması bekleniliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de sınavı yapılıp, sonuçları ise Haziran 2018'de açıklanması bekleniliyor. Sınava başvuru tarihi ise Mart 2018 olarak düşünülüyor.

TAHMİNİ SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyİ) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: Ağustos 2018

DHBT Başvuru: Eylül 2018

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ücretleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Adaylar girecekleri oturum sayısını ilgili ücret ile çarparak hesaplanan tutarı bankalara yatıracaklar. Bu kapsamda KPSS ücretlerinin bu yıl Genel Yetenek-Genel Kültür 60,00 TL, Eğitim Bilimleri 60,00 TL, KPSS Alan Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 40,00 TL, KPSS Alan Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 40,00 TL, KPSS Alan Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 40,00 TL, ÖABT 60,00 TL şeklinde olması beklenebilir. 2018 yılında yapılacak sınavın ücretleri ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

15 DAKİKA KURALI KALDIRILDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, geçen sene YGS sınavı ile başlattığı 15 dakika kuralının kaldırıldığını açıklamıştı. Sınavdan ötürü birçok öğrenci ve aday sınava giremezken, yeni sistem oldukça eleştirilmişti.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.