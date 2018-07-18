KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'daki KPSS alan bilgisi sınavları birinci oturum (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve ikinci oturum (hukuk, iktisat, maliye) ile 29 Temmuz'daki üçüncü oturum (işletme, muhasebe, istatistik) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

KPSS alan bilgisi sınavları birinci oturumuna girecek adaylar 28 Temmuz'da saat 10.00’dan sonra, ikinci oturuma girecek adaylar 14.30'dan sonra, 29 Temmuz'daki üçüncü oturuma girecek adaylar ise saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.