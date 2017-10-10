KPSS başvuruları ne zaman başlıyor 2018 KPSS sınavı ne zaman yapılacak

2018 KPSS ne zaman yapılacak? Memur olmak isteyen binlerce kişi KPSS' ye başvurmak için tarihleri araştırıyor. KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav başvuruları merakla bekleniliyor. ÖSYM, 2018 sınav takvimini yayımlamadığı için Ortaöğretim ve Önlisans KPSS'nin tam olarak ne zaman yapılacağı konusu netlik kazanamadı. Ama 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen Ortaöğretim ve Önlisans KPSS sınavlarının tarihleri incelendiğinde 2018 Ortaöğretim ve Önlisans KPSS sınavlarının Ekim ayının son haftasında 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Atama bekleyen milyonlarca memur adayları 2018 KPSS'nin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. 2018 yılı sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklanır açıklanmaz haberimizden sizlerle paylaşacağız. İşte KPSS sınav tarihleri hakkında detaylar...



2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?



Memur adayları gelecek yıl kamuya atanabilmek için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavına hazırlanmaya başladı. Geçen yıl Mayıs ayında yapılan KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018' de aynı zaman yapılması bekleniliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de sınavı yapılıp, sonuçları ise Haziran 2018'de açıklanması bekleniliyor. Sınava başvuru tarihi ise Mart 2018 olarak düşünülüyor.









İşte Tahmini Sınav Tarihleri;



2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyİ) Ekim 2018 / Ağustos 2018



2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018



2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018



KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: Mart 2018



KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: Ağustos 2018



DHBT Başvuru: Eylül 2018







KPSS NEDİR?



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.



Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.



a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,



b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.



KPSS'DE KAÇ OTURUM YAPILIR?



Gireceğiniz oturumlara durumunuza göre siz karar verebilirsiniz. ÖSYM İnternet sitesindeki Başvurular bölümünde yayımlanan kılavuzdan durumunuza ilişkin gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.



KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Kaç oturuma girileceğinin belirlenmesi üzerine sınav ücretinin ilgili bankaya yatırılmasıyla başvuru yapılır.



KPSS SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI?



Adaylar, girecekleri oturum sayısını ilgili ücret ile çarparak bankaya yatırır. Sınav ücreti oturum başına 50 TL'dir. Gireceğiniz her oturum için ücret ödemeniz gerekmektedir.