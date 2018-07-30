KTO Karatay, A Plus Üniversiteler Arasında Yerini Aldı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sunan "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda" (TÜMA) Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 2 kategoride daha memnuniyet düzeyi yüksek üniversitelerden biri oldu. Üniversite, “Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu” ve “Öğrenim Deneyim ve Tatminkarlığı” puanlamasında A Plus üniversiteler içerisinde yer aldı.

Öğrenciler KTO Karatay’ın Yerleşkesinden Memnun

Her geçen gün yerleşke alanını genişleten, sosyal imkân ve donatılarla öğrencilerin mutluluğunu hedefleyen ve onları iş hayatına hazırlayan KTO Karatay Üniversitesi “Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu” sıralamasında öğrencilerin vermiş oldukları puanlar neticesinde, A Plus değerlendirmesine layık görülerek, öğrenciye vermiş olduğu önemi bu araştırma ile bir kez daha gösterdi.

“ Öğrenim Deneyim ve Tatminkarlığı’nda” A Plus

Öğrencilerine değer veren ve onların talepleri doğrultusunda faaliyetlerini şekillendiren, uzman akademik kadrosu ve modern laboratuvarlarıyla nitelikli mezunlar yetiştiren üniversite, TÜMA 2018’de, öğrencilerin puanlaması sonucunda “Öğrenim Deneyim ve Tatminkarlığı” kategorisinde de A Plus üniversite olmaya hak kazandı.

“ İş Hayatına Açılan Kapı” sloganıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren ve öğrencilerinin memnuniyetine de son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesi, “Vakıf Üniversitelerinin Öğrenci Memnuniyeti Genel Sıralamasında” 20. sırada yer alarak, 63 vakıf üniversitesi arasında ayrıcalığını korumuş, “Üniversitelerin Genel Memnuniyet Genel Sıralaması’nda” ise 172 üniversite içerisinde 33. Olmuştu.

“ KTO Karatay Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında Yer alacaktır”

KTO Karatay’ın başarısından duyduğu gururu dile getirerek üniversitenin emin adımlarla ilerlediğini aktaran KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Gün geçtikçe büyüyen üniversitemiz insana yapılan yatırımı en değerli yatırım olarak görmektedir. Merkezinde daima öğrenci bulunan ve kıstası başarı olan KTO Karatay Üniversitesi, akademik birikimi, geniş burs imkanları, sosyal olanakları ve modern kampüsü ile öğrencilerine her türlü imkânı sunmaya devam etmektedir. Araştırmalar da emeklerimizin bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta ve KTO Karatay ailesini gururlandırmaktadır. Köklü bir eğitim kurumunun devamı olarak öğrencilerimize en iyi eğitim olanaklarını sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda üniversitemizin 800. kuruluş yılı olan 2051 yılında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alacağımıza da inancımız tamdır” diye konuştu.

“ Bugün de Bölgemize ve Ülkemize Işık Saçan Bir KTO Karatay Var”